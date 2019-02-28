В Минкомсвязи поддержали вывод традиционных СМИ из-под действия новых "антифейковых" норм

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ поддерживает предложение о выводе традиционных СМИ из-под действия норм, предлагаемых в законопроекте о борьбе с распространением фейковых новостей. Об этом корреспонденту ТАСС в четверг сказал замглавы министерства Алексей Волин.

"Мы поддерживаем такую позицию наших друзей и коллег из профильного комитета Госдумы", - отметил Волин.

Соответствующие поправки к законопроекту ранее предложил председатель профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. В частности, из-под действия закона предполагается вывести традиционные медиа, режим регулирования которых на текущий момент достаточно эффективен против фейков. По его словам, для официально зарегистрированных сетевых СМИ вводится процедура предварительного уведомления, чтобы дать им возможность самим удалить недостоверную информацию, оперативно исправить ошибку и таким образом избежать мер по блокировке со стороны Роскомнадзора.

Пакет законопроектов о борьбе с фейковыми новостями и оскорблением госсимволов был внесен в Госдуму 12 декабря. Авторами инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, позднее к ним присоединилась еще группа парламентариев. В первом чтении документы были приняты Госдумой 24 января. Ими предусмотрены меры за распространение заведомо недостоверной информации в СМИ и интернете.