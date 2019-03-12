"Грамотность — это то, что нужно постоянно "прокачивать". Зачем писать "Тотальный диктант"

13 марта открывается онлайн-школа русского языка для подготовки к "Тотальному диктанту". Как принять участие в проекте и о чем будет текст этого года — в материале ТАСС

Любители русского языка ждут апреля с особым настроением: в этом месяце традиционно проводится "Тотальный диктант". В 2019 году — уже в 16-й раз. За это время проект вырос из небольшой общественной инициативы в грандиозное международное событие. Писать диктант собираются жители более тысячи городов в более чем 76 странах мира, а также неограниченное число онлайн-участников. В этом году проект расширился. Онлайн-трансляция будет вестись с четырех (а не трех, как раньше) часовых зонах: в 08:00 мск во Владивостоке, в 11:00 мск в Новосибирске, в 14:00 мск в Москве, Санкт-Петербурге и Таллине и в 23:00 мск в Америке. К диктанту подключатся новые страны, например, Куба. Руководитель проекта "Тотальный диктант" Ольга Ребковец рассказала о том, что ждет участников в этом году и зачем вообще быть грамотным. В чем смысл "Тотального диктанта"? Прежде всего, это возможность проверить и повысить уровень своей грамотности. Но постепенно мероприятие стало для участников способом проникнуться ностальгией по школьным годам и весело провести выходной в компании друзей или семьи. "В целом это глобальный праздник русского языка, который, как Новый год, проходит раз в год, шагает по планете в разных часовых зонах и для каждого значит что-то свое", — говорит Ребковец.

Проект уже стал брендом. Многие участники показывают полученный после диктанта сертификат с оценкой при приеме на работу. А Уральский федеральный университет стал добавлять один балл отличникам проекта при поступлении. Участие в диктанте бесплатное. Как поучаствовать? Нужно зарегистрироваться на сайте "Тотального диктанта", найти страницу своего города и выбрать наиболее удобную площадку. Там же указано, нужна ли предварительная регистрация. Обычно это требуется, если диктант проходит на каком-то режимном объекте или количество мест на площадке ограничено. Если в городе не проводится "Тотальный диктант" или лень идти на площадку, можно поучаствовать онлайн. Для этого тоже нужно зарегистрироваться на сайте и в назначенное время присоединиться к любой из четырех трансляций. Оценки станут известны 17–19 апреля. В Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске — 26 апреля. Результаты появятся в личном кабинете участника на сайте проекта. Также там будет размещен скан работы с пометками проверяющего, чтобы каждый участник увидел, какие именно ошибки он допустил. "Цель "Тотального диктанта" — не расставить оценки, а дать возможность каждому понять, какие он делает ошибки, вдохновить на работу над собой. Поэтому, если вы получили двойку, не стоит расстраиваться и стыдиться. Во-первых, оценку видите только вы. Во-вторых, за год можно подготовиться и в следующий раз улучшить результат. У нас есть такие примеры", — говорит Ребковец. Как подготовиться к диктанту? В некоторых городах 22 февраля стартовали очные курсы подготовки. Уроки также доступны всем на сайте проекта. С 13 марта открывается онлайн-школа "Тотального диктанта" — это несколько видеолекций, на которых филологи разберут наиболее актуальные для текста этого года правила. "Конечно, существуют ошибки, которые повторяются из года в год: одно или два "н", слитное или раздельное написание "не", запятые. Они кочуют из курса в курс. Но каждый год программа обновляется, так как есть особенности именно этого автора или текста, на которые составители программы хотят обратить внимание", — поясняет Ребковец.

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Кроме того, на сайте проекта размещен онлайн-курс "Никогда не пиши "ни когда", который не привязан к конкретному диктанту и охватывает 28 основных тем русского языка. Кто и как выбрал текст для "Тотального диктанта — 2019"? Текст каждый раз специально пишет новый автор проекта, к выбору которого организаторы подходят тщательно. "Миссия проекта — продвижение современной русской литературы. Поэтому мы всегда ориентируемся на то, чтобы это был хороший современный писатель. Остальное зависит от того, насколько человек готов ввязаться в эту авантюру, потому что ему придется прожить с проектом больше года: с начала работы над текстом в мае до завершающего мероприятия в следующем июне", — говорит Ребковец. После того как текст готов, его изучают эксперты, которые оценивают, равны ли все части по объему и сложности, и иногда предлагают автору внести правки. Например, заменить где-то слово, чтобы "отработать" какое-то правило, объединить простые предложения в одно сложное, изменить тяжелый для восприятия на слух фрагмент. В этом году автором проекта стал российский писатель, литературовед и критик, лауреат премии "Большая книга" Павел Басинский. Для диктанта он написал четыре текста, вдохновленные русской литературой. Это детективные истории на основе биографии Льва Толстого, "маленькой трагедии" Пушкина "Моцарт и Сальери", поэмы Гоголя "Мертвые души" и драмы Горького "На дне", в которых он пытается расследовать, как же все было на самом деле. Ребковец обещает, что тем, кто успеет перечитать классику, писать диктант будет интереснее. Зачем диктанту нужна столица? Столица проекта становится его центральной площадкой, к ней приковано всеобщее внимание. Сюда приезжает автор, который лично диктует написанный им текст. Отсюда же ведется одна из онлайн-трансляций. В городе проводятся разные акции и мероприятия, посвященные русскому языку. Отбор столицы проходит в два этапа. Сначала на сайте проекта открывается народное голосование за города-кандидаты, которые подали заявки. В этом году было 13 претендентов. В финал выходят пять самых популярных городов, представители которых потом уже очно защищают свои проекты на родине акции, в Новосибирске. Жюри оценивает опыт городской команды, наличие экспертов, партнеров и ресурсов, а также программу мероприятий в городе и возможный эффект от события.

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