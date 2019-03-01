АТОР: россияне не отказываются от отдыха в Индии из-за ситуации с Пакистаном

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Спрос у россиян на пляжный отдых в Индии на фоне конфликта этой страны с Пакистаном не снижается. Об этом говорится в сообщении на сайте Ассоциации туроператоров России ( АТОР ).

Что происходит на границе Индии и Пакистана

На грани войны? Что происходит на границе Индии и Пакистана

В зимнем сезоне основным местом отдыха российских организованных туристов в Индии стали южные штаты Гоа и Керала, которые максимально удалены от мест конфликта, подчеркнули в ассоциации.

"По сообщениям туроператорских компаний, реализующих туры в Индию, снижения спроса на туры в связи с имевшими место столкновениями на границе Индии и Пакистана не фиксируется. Уровень аннуляций туров в Индию также не превышает стандартный для сезона, случаев аннуляций из-за опасений в небезопасности отдыха нет", — отметили в АТОР.

По данным туроператоров, находящиеся на пляжных курортах в Индии российские туристы продолжают свой обычный отдых.

"Угрозы безопасному пребыванию гостей на курортах нет. Поддержка туристов осуществляется круглосуточно по телефонам горячей линии", — сообщили в ANEX Tour.

Торговая, гостиничная и транспортная инфраструктура курортов функционирует в обычном режиме, проблем с вылетом и прилетом в Индию у туристов сейчас также нет, отметили в АТОР.