ВЦИОМ отметил рост одобрения работы госинститутов России после послания президента

"Показатель одобрения деятельности президента по среднему значению с 18 по 24 февраля вырос до 64,8% (против 62,6% по результатам исследования с 11 по 17 февраля - прим. ТАСС) - максимум за последние два месяца. Оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю положительно скорректировались и составили 36,8% (было 35,7%) и 40% (38,8%) соответственно", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС в пятницу.

Как следует из данных опроса ВЦИОМ, в рейтинге доверия политикам показатель Путина составил 32,8% по среднему значению за неделю с 18 по 24 февраля. Вторая и третья позиция в списке по-прежнему остаются за министром обороны Сергеем Шойгу (14,7%) и главой МИД Сергеем Лавровым (14,1%). "Лидером по недоверию является [председатель ЛДПР] Владимир Жириновский: 25,2% респондентов сказали, что не доверили бы ему решение важных государственных вопросов", - отмечают социологи.

Кроме того, по среднему значению за последнюю неделю электоральный рейтинг партии "Единая Россия" находился на уровне 35,2%. По данным опросов, за указанный период показатели декларируемой поддержки среди парламентских партий составили: КПРФ - 14,9%, ЛДПР - 12,1%, "Справедливая Россия" - 5,3%.

По словам руководителя практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаила Мамонова, динамику показателей определила реакция общества на послание президента РФ. "Улучшение оценок - свидетельство соответствия обращения главы государства запросам населения. Пока сложно говорить, насколько устойчив эффект послания, потому что запрос связан не только с определением мер по решению актуальных проблем, но и их непосредственной реализацией. Население уже ожидает конкретных шагов по исполнению заявленного президентом", - пояснил он.

В данных инициативного всероссийского опроса "ВЦИОМ-Спутник" приведены средние значения за шесть дней опроса (с 18 по 24 февраля, 23 февраля опрос не подводился). В исследовании, которое проводится методом телефонного интервью, ежедневно принимают участие 1600 респондентов старше 18 лет. Для используемой выборки, построенной на основе полного списка телефонных номеров на территории РФ, максимальный размер ошибки не превышает 1%.