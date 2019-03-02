Аэропорт Станстед возобновил работу после инцидента на ВПП

ТАСС, 2 марта. Взлетно-посадочная полоса (ВПП) лондонского аэропорта Станстед была вновь открыта после того, как в пятницу воздушная гавань приостановила полеты из-за прерванного взлета одного из самолетов.

"Наша ВПП вновь открыта и полностью функционирует", - сообщается в Twitter Станстеда. Администрация аэропорта также принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Воздушное судно, которое, как ранее сообщили в аэропорту, не смогло вылететь из-за предполагаемой проблемы с двигателем, в настоящий момент осматривают.

По данным газеты The Independent, речь идет о самолете австрийской бюджетной авиакомпании Laudamotion, который должен был направиться в Вену. Согласно информации издания, в результате прерванного взлета восемь человек получили травмы.

Станстед - третий по объемам пассажиропотока аэропорт британской столицы, где базируется крупнейшая в Европе ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair. В 2018 году Станстед обслужил 28 млн пассажиров.