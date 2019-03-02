Общероссийский народный фронт направил президенту доклад по реформе обращения с ТКО

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил президенту России Владимиру Путину общественный доклад по итогам масштабной кампании по контролю за реализацией реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщила в субботу пресс-служба ОНФ.

С 1 января в России стартовала так называемая мусорная реформа, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными властями по конкурсу. В рамках перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.

"ОНФ направил президенту России Владимиру Путину общественный доклад о ходе "мусорной реформы" в стране", - отметили в пресс-службе, добавив, что публично он будет презентован на пресс-конференции в Москве 4 марта.

Как пояснил руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев, слова которого приводятся в релизе, в ходе контроля за реализацией "мусорной реформы" эксперты и активисты ОНФ провели большую работу. "Молодежка ОНФ" совершила рейды в 32 субъектах Российской Федерации. Наши активисты посетили около 42 объектов, которые сегодня действительно существуют в регионах - современных мусоросортировочных станций, мусорных заводов. Мы убедились, что во многих регионах запущены действительно новые современные цепочки обращения с отходами", - сказал он.

Развожаев подчеркнул, что реформа стартовала со значительными трудностями, которые во многом были вызваны некачественной подготовительной информационной кампанией в регионах. "Из 4 тыс. звонков, поступивших на горячую линию ОНФ, каждый второй звонивший задавал вопросы о сути "мусорной реформы": в чем она заключается и за что теперь в платежках возникает новая цена. Люди интересуются, почему во дворах не появились емкости для раздельного сбора мусора, а также задают вопросы о своевременности вывоза коммунальных отходов. Обратившиеся на прямую линию также спрашивали о том, куда же все-таки везется теперь мусор в их регионах ", - сказал руководитель исполкома движения, подчеркнув, что "пока инфраструктура во дворах действительно оставляет желать лучшего".

По его словам, представители ОНФ также изучили данные о тарифах и информацию о среднесписочной численности работников 142 региональных операторов по твердым коммунальным отходам. "Стоимость жилищной услуги, которая была до Нового года, должна была уменьшиться при появлении отдельного тарифа на обращение ТКО. Анализ платежек показал, что этот произошло не везде, таким образом, произошло задвоение оплаты. Также выяснилось, что в ряде регионов есть совершенно "замечательные" истории - пять регоператоров, с которыми заключены соглашения на многомилионные суммы на обращение с ТКО, не имеют ни одного сотрудника в штате и еще 15 регоператоров обходятся одним сотрудником в штате", - заключил Развожаев.