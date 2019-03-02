Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Алферова

МИНСК, 2 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким академика РАН, лауреата Нобелевской премии по физике Жореса Алферова, назвав его великим сыном белорусской земли и истинным патриотом. Об этом сообщила в субботу пресс-служба главы государства.

"С чувством глубокой скорби Беларусь восприняла известие о смерти Жореса Ивановича Алферова. Ушел из жизни великий сын белорусской земли, выдающийся ученый нашей эпохи, нобелевский лауреат, известный общественный деятель", - сказано в сообщении.

Лукашенко отметил, что Алферова "в Беларуси любили по-настоящему, он с особой любовью всегда относился к своей родине". "Мы навсегда запомним его как истинного патриота, человека с широкой душой и большим сердцем. Присущие Жоресу Ивановичу широта взглядов и интересов, необычайное трудолюбие и активная жизненная позиция стали достойным примером для соотечественников", - заявил глава Белоруссии.

"В этот горестный день выражаю искренние соболезнования по поводу этой невосполнимой утраты родным и близким. Светлая память о Жоресе Ивановиче навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в соболезновании.

Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. Алферов окончил с золотой медалью среднюю школу №2 в Минске.