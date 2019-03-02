Полиция в Приморье проверяет жалобу журналистов на помехи съемкам в бухте Средняя

"Полиция Находки проводит проверку по факту инцидента в реабилитационном центре морских млекопитающих в бухте Средняя. Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что на территории центра [передержки морских млекопитающих] охрана не дает производить видеосъемку журналистам... Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации", - сказали в пресс-службе.

ВЛАДИВОСТОК, 2 марта. /ТАСС/. Полиция в Находке проводит проверку в связи с жалобой журналистов телекомпании " Рен-ТВ ", которые заявили, что в центре передержки морских млекопитающих в Приморье препятствуют съемкам и что на сотрудников канала было совершено нападение. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Согласно информации, опубликованной на сайте телеканала "Рен-ТВ", охранники центра повредили оборудование съемочной группы и пытались разбить телефон корреспондента Леонида Китраря.

"Неизвестные люди, некоторые из которых были в масках, напали на съемочную группу телеканала, работавшую над сюжетом о "китовой тюрьме" <...> Инцидент произошел, когда журналисты попытались подойти поближе к вольерам, в которых в неволе содержатся косатки, белухи и моржата", - говорится в сообщении.

"Первым делом охранники сбили и повредили коптер съемочной группы. Когда же журналисты попытались забрать технику, им навстречу выбежали люди в повязках на лицах. Пятеро мужчин устроили потасовку, толкались и не дали забрать дорогостоящее оборудование", - указывается на сайте телеканала. Там уточняется, что, когда корреспондент решил снять происходящее, один из мужчин попытался выбить из его рук телефон.

Как сообщила ТАСС зоозащитница Нина Зырянова, которая присутствовала при инциденте, журналист и оператор "Рен-ТВ" приехали в бухту Средняя без согласования с сотрудниками центра, в том числе чтобы сделать кадры с воздуха.

"Оператор запустил свой личный квадрокоптер, однако он потерял управление и упал. Сотрудники центра, около десяти человек, побежали к месту, где он упал, корреспондент и оператор также побежали к нему <...> Коптер упал около большого металлического ангара, и один из сотрудников центра схватил его, ударил о землю и забросил в море", - рассказала собеседница агентства, добавив, что оператору пришлось зайти в воду по пояс, чтобы достать аппарат.