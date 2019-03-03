В РАН заявили, что ученики Алферова смогли воплотить в жизнь переданные им разработки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Академик Российской академии наук (РАН), нобелевский лауреат Жорес Алферов передал ряд своих разработок ученикам и последователям для дальнейшего развития, и они сумели довести их до практического применения, рассказал ТАСС проректор по науке Санкт-Петербургского Национального исследовательского Академического университета РАН Алексей Жуков.

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Академик умер 1 марта на 89-м году жизни.

"Гетероструктуры, придуманные Алферовым, породили целый класс новых применений, которых раньше принципиально не было <...> Солнечная энергетика, лазеры, транзисторы, приемники - класс применения огромный. Он не успел все довести до конца - многое делали его ученики, но все шло от одного "корня" - однозначно от его изобретения", - сказал Жуков.

По его словам, все разработки Алферова и его учеников, "какими бы они ни были фундаментальными, всегда имели в виду конечное назначение: не просто исследование ради исследования, а для того, чтобы улучшить какую-то характеристику, либо создать принципиально новую".

Жуков отметил, что последние годы Алферов в меньшей степени лично занимался исследованиями, но уделял много внимания организационной работе и развитию учебных и научных заведений, подготовке нового поколения ученых. Благодаря ему были созданы базовая кафедра оптоэлектроники в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете "ЛЭТИ" имени В. И. Ульянова совместно с Физико-техническим институтом имени А. Ф. Иоффе, Институт физики, нанотехнологий и телекоммуникаций Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого и Академический университет РАН в Санкт-Петербурге.

"Все, что он задумывал, сбывалось и в научном, и в организационном плане, много сил он отдавал образованию <...> Он все время помнил о том, что без учеников, последователей, без хорошего инженерно-физического образования нельзя", - отметил проректор Академического университета по науке.

Интеллигентная борьба за науку

Научный руководитель Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, член-корреспондент РАН и член президиума Санкт-Петербургского Научного центра РАН, который возглавлял Алферов, Всеволод Багно рассказал ТАСС, что нобелевский лауреат "благородно боролся ... за российскую науку и Академию наук".

"Мне удалось какое-то время быть рядом с ним, и я видел, как он боролся - боролся очень интеллигентно и очень в своей эпохе, потому что в нем было много от любимого им Маяковского", - сказал Багно.

Как отметил почетный гражданин Санкт-Петербурга, народный артист СССР, художественный руководитель Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Владислав Чернушенко, который многие годы по-дружески общался с ученым, лучшей памятью об Алферове станет сохранение созданного им Академического университета РАН, который в последние годы испытывал большие сложности с финансированием своих программ. "Важно сберечь это уникальное учебное заведение, которое по совершенно самостоятельным учебным программам готовит самых высококвалифицированных и образованных специалистов для отечественной науки", - заключил он.