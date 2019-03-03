На Украине заявили, что еще могут изменить решение по поводу участия в "Евровидении"

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Украина преждевременно отказалась от участия в "Евровидении-2019" и еще может изменить решение. Такое мнение высказал в воскресенье вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.

"Решение Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) относительно неучастия в "Евровидении" было, конечно, преждевременным. Но изменить его можно еще даже и сейчас", - написал он в Twitter. Однако, по его словам, "это находится в компетенции Общественного ТВ".

23 февраля украинская певица Maruv (Анна Корсун) выиграла национальный отбор на "Евровидение". После победы в конкурсе НОТУ выставила Maruv жесткие условия, включая ряд политических требований, принять которые певица отказалась. В результате организаторы отбора предложили отправиться на "Евровидение - 2019" двум другим финалистам, занявшим второе и третье места. Но и они ответили отказом. Заранее заявили о нежелании ехать на "Евровидение" и музыканты, занявшие четвертое место в финале.

НОТУ 27 февраля, заявила, что отказывается в этом году направлять своего представителя на песенный конкурс. В этих условиях известный украинский артист Андрей Данилко (сценический образ Верка Сердючка) заявил, что в случае необходимости готов выступить на "Евровидении-2019". Данилко уже представлял Украину на "Евровидении-2007" в Хельсинки. По итогам голосования он занял второе место.

Полуфиналы и финал 64-го европейского песенного конкурса пройдут 14-18 мая в Израиле.