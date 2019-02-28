Скандалы конкурса "Евровидение" с участием Украины

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 февраля 2019 года стало известно, что Украина отказалась участвовать в "Евровидении-2019" из-за "чрезмерной политизации" процесса национального отбора.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о скандалах конкурса и отборочных этапов с участием Украины.

Юлия Самойлова

22 марта 2017 года Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны Юлии Самойловой. Таким образом, представительница России на конкурсе "Евровидение-2017", который должен был пройти в Киеве, не смогла принять в нем участия. В качестве причины отказа называлось участие певицы в 2015 году в концерте в Керчи. Это выступление украинская сторона расценила как "нарушение" постановления кабинета министров Украины, по которому иностранцы должны иметь "специальное разрешение" для посещения Крыма.

В тот же день Европейский вещательный союз (ЕВС; организатор конкурса) выразил разочарование в связи с решением украинских властей, отметив, что "оно идет вразрез с духом конкурса и с принципом инклюзивности". 29 июня Референтная группа "Евровидения" сообщила о штрафе, наложенном на Национальную общественную телерадиокомпанию Украины в связи с задержками при подготовке конкурса и отсутствием сотрудничества с ЕВС при решении вопроса об участии Самойловой. Как стало известно впоследствии, сумма взыскания составила €150 тыс. 1 августа 2017 года ЕВС внес изменения в правила конкурса. В частности, был добавлен пункт, исключающий участие в "Евровидении" артистов или членов делегаций, "прошлое которых может дать властям принимающей страны повод запретить им въезд в соответствии с национальным законодательством".

Дуэт "Анна-Мария"

В феврале 2019 года на Украине перед финальным отбором конкурса "Евровидение-2019" произошел скандал с участницами дуэта "Анна-Мария" (ANNA MARIA). Украинские сестры-близнецы Анна и Мария Опанасюк 16 февраля вышли в финал национального отборочного конкурса. Спустя несколько дней в интервью одному из украинских телеканалов певицы отказались признать "оккупацию" Крыма и "войну с Россией на Донбассе". Это выступление вызвало негативный резонанс в украинских соцсетях, многие пользователи призвали отстранить Анну и Марию от участия в конкурсе. Среди претензий, выдвинутых в адрес сестер, также было проживание их родителей в Крыму. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко написал в социальной сети Twitter, что артисты, гастролировавшие в России или не признающие территориальной целостности Украины, не могут представлять страну на международном музыкальном конкурсе. 23 февраля дуэт занял последнее шестое место в финале национального отбора "Евровидения".

Певица Maruv

23 февраля 2019 года в финале отборочного национального конкурса победу одержала исполнительница Maruv (Анна Корсун). Однако Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) сообщила, что берет перерыв на два дня, чтобы решить, будет ли Maruv представлять страну на "Евровидении" в Израиле. Претензии к исполнительнице возникли из-за ее гастролей в России. Сама Анна Корсун заявила, что готова выполнить условия контракта с НОТУ, предусматривающие, в частности, отказ от выступлений в РФ. При этом она написала на своей странице в Facebook, что видит "явные попытки заставить ее отказаться представлять свою страну" на "Евровидении-2019". 25 февраля НОТУ сообщила, что "по ряду причин" не заключила договор с Maruv. При этом НОТУ отмечала, что у исполнителя, который представит Украину на конкурсе, "есть обязательства": он "становится культурным послом Украины и... выразителем мнения украинского общества в мире". Кроме того, НОТУ сообщила о "вмешательстве" неких "информационных структур" России в конкурс в Киеве, что "фактически привело к политизации результатов национального отбора". В тот же день Maruv в Facebook пояснила отказ от "Евровидения" "кабальными" условиями контракта.

Отказы от участия в "Евровидении" со стороны других финалистов отбора 2019 года

Не сумев заключить соглашение с Maruv, НОТУ начала переговоры с занявшим второе место коллективом Freedom Jazz. Однако его участники отказались от возможности выступить на "Евровидении". Объявив об этом в Facebook, музыканты добавили, что находятся "на стадии подписания контракта с европейским промоутером" и ведут переговоры "о концертных турах на ближайшее время". Группа Kazka, занявшая по итогам национального отбора третье место, также отказалась подписывать контракт с НОТУ. Участники группы заявили, что им "не нужна победа любой ценой" и что они видят свою миссию в том, чтобы "объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор". О нежелании участвовать в "Евровидении" в случае, если ей поступит предложение от НОТУ, заранее заявила и группа Brunettes Shoot Blondes, занявшая четвертое место в финале национального отбора.