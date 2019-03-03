В Петербурге увековечат память Жореса Алферова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге будет увековечена память об ученом, Нобелевском лауреате Жоресе Алферове, который скончался 1 марта. Об этом сообщил в воскресенье журналистам врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Мы создали комиссию по организации похорон, и мы сейчас работаем с родными, с близкими, с Академией наук, и 5 числа будем прощаться с ним. Он будет захоронен в Комарово. Мы делаем все необходимое для того, чтобы проводить его в последний путь. Мы посоветуемся с родственниками, с семьей об увековечении его памяти, это будет обязательно сделано", - сказал Беглов.

Врио губернатора рассказал, что знал Жореса Алферова более 30 лет. "Это был замечательный человек, настоящий ученый, он много чего сделал, много создал, и мы относимся к нему с большим теплом. Он почетный гражданин Санкт-Петербурга", - отметил Беглов.

Официальная церемония прощания с Алферовым состоится 5 марта в Санкт-Петербургском научном центре РАН на Университетской набережной. Похоронят академика 5 марта на кладбище в Комарове, пригороде Петербурга. Похороны пройдут по церемониалу для почетных граждан города, с воинскими почестями.

Строки из биографии

Жорес Иванович Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. После окончания школы без вступительных экзаменов был зачислен в Ленинградский электротехнический институт, который окончил с отличием в 1952 году, а затем защитил кандидатскую и докторскую диссертации. В 1972 году Алферов был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, в 1979 году стал академиком.

В 2000 году Алферову совместно с американскими учеными Джеком Килби и Гербертом Кремером была присуждена Нобелевская премия по физике. Алферов и Кремер получили ее за разработку полупроводниковых гетероструктур, используемых в высокочастотных схемах и оптоэлектронике, Килби - за участие в изобретении интегральной схемы.

Алферов был почетным доктором более 60 университетов в мире, почетным членом российских и иностранных академий (Национальной академии наук США, Национальной инженерной академии США, Национальной академии наук Белоруссии, других университетов).