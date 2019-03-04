Американский ученый рассказал, что Алферов поддерживал международные научные обмены

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Академик РАН, нобелевский лауреат Жорес Алферов, который умер 1 марта на 89-м году жизни, был исследователем мирового уровня и активно поддерживал научные обмены между США и Россией. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал профессор физики Иллинойского университета Майкл Строцио, который не раз встречался с Алферовым.

"Впервые мы повстречались с ним в 1994-1995 годах", - сказал Строцио. Он в то время был главным специалистом научно-исследовательского управлении Сухопутных войск США и вместе с группой американских ученых приезжал в Физико-технический институт имени А. Ф. Иоффе в Санкт-Петербурге. Его директором тогда был Алферов.

"Он тогда очень хорошо принимал нас в институте имени Иоффе, - припомнил исследователь. - Я к тому времени давно следил за его работой, касающейся полупроводниковых гетероструктур. Моя научная карьера просвещена по большей части этой сфере, а он был одним из первопроходцев в ней".

"Он также был первопроходцем в том, что касается применения полупроводниковых гетероструктур в оптоэлектронных приборах, в лазерах. Это было очень трудной задачей", - констатировал физик. Он отметил, что Алферов активно занимался научной работой и в преклонном возрасте.

За международное сотрудничество

"Он организовал для нас продолжительное пребывание в лабораториях, контакты с исследователями, - продолжил Строцио. - Я думаю, он гордился тем, что институт имени Иоффе долго специализировался на сфере, касающейся полупроводников, в нем были подготовлены выдающиеся научные работы".

"Он [институт] в течение продолжительного времени является одним из передовых научно-исследовательских институтов в мире, и он [Алферов], будучи директором, многое сделал, чтобы институт таковым и оставался", - подчеркнул американский ученый.

Как рассказал профессор, в начале 2000-х он снова приезжал в институт, а также пересекался с Алферовым на научной конференции в Южной Корее. Строцио отметил, что несколько раз встречался с Алферовым, но не участвовал "в непосредственном научном сотрудничестве с ним".

По словам американского физика, Алферов активно поддерживал развитие связей между российскими и американскими исследователями. "У него были друзья в Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне, и он периодически навещал их", - отметил Строцио. "Он был исследователем мирового уровня. Его характер соответствовал тому, чтобы взаимодействовать с людьми по всему миру, в то же время было видно, что он очень горд институтом Иоффе", - добавил профессор.

Строцио указал, что признателен Алферову, кроме прочего, за согласие представить научную статью для книги, которую американский профессор опубликовал в соавторстве с коллегой в 2000 году. "Это было очень любезно с его стороны, поскольку он уже тогда входил в число ученых с мировым именем", - констатировал физик. "Мы были чрезвычайно горды тем, что он согласился написать статью для нашей книги", - добавил он.