Минприроды в ближайшее время представит план по выпуску косаток в Приморье

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Подробный план по освобождению и адаптации косаток и белух, находящихся в Центре адаптации (передержки) морских животных в бухте Средней в Приморском крае, будет разработан в ближайшее время. Об этом журналистам сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

"Когда мы собирали совещание и участвовали эксперты со стороны науки, они нам четко сказали, что для выпуска нужна целая дорожная карта с адаптацией, с пониманием, что делать с которые маленькие были совсем", - сказал он.

Отвечая на вопрос, когда будет разработана эта дорожная карта, он ответил: "в ближайшее время". Министр отметил, что выпуск животных в холодное время года связан с риском для их жизни. Кроме того, разрабатываемый план должен также учитывать, что млекопитающие разного возраста. Однако то, что их надо выпускать, не вызывает никаких сомнений, подчеркнул Кобылкин. Он также сообщил, что Минприроды, со своей стороны, подготовило всю необходимую информацию по этому вопросу и ждет решения по этому вопросу, которое должно быть принято силовыми структурами и Росрыболовством.

В свою очередь, официальный представитель Росрыболовства сообщил ТАСС о том, что это ведомство и Минсельхоз России направили ранее в Минприроды России свою позицию в связи с морскими млекопитающими, содержащимися в бухте Приморского края. Он также согласился с тем, что белухам и косаткам, содержащимся в центре передержки, в случае их выпуска в дикую среду потребуются серьезные меры по реадаптации. Так, по оценке специалистов, выпуск в естественную среду отловленных косаток и белух в настоящее время опасен для жизни этих животных, так как они уже привыкли к вольерным условиям. Кроме того, надо учитывать время года и тот фактор, что район бухты Средняя не является традиционным местом обитания и питания этих видов, добавил он.

Представитель ведомства подчеркнул, что все принимаемые действия в отношении морских млекопитающих должны быть направлены на обеспечение их сохранности и безопасности. "Важно, чтобы животные не пострадали и не погибли. Решение о дальнейшей судьбе китообразных, содержащихся в бухте Средняя Приморского края, необходимо принимать с соблюдением законодательства Российской Федерации и с учетом мнения научных организаций", - считает он.