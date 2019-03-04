Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным Алферова

"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем. Уход Жореса Ивановича Алферова - огромная, невосполнимая утрата для отечественной науки, для всей нашей страны, служению которой он посвятил свою жизнь", - говорится в обращении, текст которого опубликован на сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что Жорес Алферов "был выдающимся ученым, академиком, нобелевским лауреатом, человеком колоссальной творческой, созидательной энергии, великим тружеником и подвижником".

"За годы плодотворной работы он внес уникальный вклад в развитие передовой научной мысли, всегда был полон новых идей и планов. Насыщенная исследовательская и общественная деятельность, твердая гражданская позиция, преданность идеалам справедливости и гуманизма снискали Жоресу Ивановичу Алферову высокий, неоспоримый авторитет и в России, и далеко за ее пределами, - отметил президент. - Светлая память об этом замечательном человеке и патриоте навсегда сохранится в сердцах его близких, коллег, учеников".

Жорес Алферов родился 30 марта 1930 года в Витебске. После окончания школы без вступительных экзаменов был зачислен в Ленинградский электротехнический институт, окончил его с отличием в 1952 году, затем защитил кандидатскую и докторскую диссертации. В 1972 году был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, в 1979 году стал академиком.

В 2000 году Алферову совместно с американскими учеными Джеком Килби и Гербертом Кремером была присуждена Нобелевская премия по физике. Алферов и Кремер получили ее за разработку полупроводниковых гетероструктур, используемых в высокочастотных схемах и оптоэлектронике, Килби - за участие в изобретении интегральной схемы.