Беглов назвал Алферова настоящим гражданином Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Академик, нобелевский лауреат Жорес Алферов был настоящим гражданином Санкт-Петербурга, который всегда защищал и отстаивал его интересы, сказал врио губернатора города Александр Беглов, обращаясь к собравшимся на церемонии прощания с ученым во вторник в Санкт-Петербургском научном центре РАН.

"От имени правительства Санкт-Петербурга я выражаю глубокие соболезнования. Для нашего города это большая потеря. Жорес Иванович был удивительным человеком, смелым человеком. Он был не только ученым, он был настоящим гражданином нашего с вами города, он всегда защищал наш город в самые сложные, самые трудные времена", - рассказал Беглов.

Врио губернатора отметил, что Алферов всегда говорил правду и оставался верным своим принципам, воспитанию и убеждениям. По его словам, накануне в Петербург приезжали руководители всех фракций Госдумы, чтобы проститься с академиком. "В Госдуме он был лидером, который отстаивал интересы страны, но и важно - отстаивал интересы города. Вечная память Жоресу Ивановичу", - добавил Беглов.

Невосполнимая утрата

Президент РАН Александр Сергеев назвал уход Алферова "огромной, невосполнимой утратой для Российской академии наук". "Он был ее блестящим представителем по своим выдающимся научным достижениям и по мировой известности, и по той роли, которую он играл в общественной, а также политической жизни страны, защищая нашу науку и РАН", - сказал он на церемонии.

Сергеев отметил огромный вклад ученого в развитие микро- и наноэлектроники. "Именно он в значительной степени определил для всего мира современное технологическое состояние человечества. Те открытия, которые сделал Жорес Иванович, находятся на страже обороноспособности и безопасности нашей страны", - добавил он.

Гражданская панихида проходит в том же здании, где находился рабочий кабинет Алферова. Ученый возглавлял президиум Научного центра на протяжении трех десятилетий - с 1989 года. Алферов будет похоронен на Комаровском кладбище.