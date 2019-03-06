Чем опасна отбеливающая паста и почему полезно есть сыр: как ухаживать за полостью рта

6 марта отмечается Международный день зубного врача. ТАСС рассказывает о правилах, которые нужно соблюдать, чтобы визиты к стоматологу стали только профилактическими

Свежее дыхание, крепкие зубы, здоровые десны — необязательно признак хорошей генетики, но и результат правильного ухода. Гигиенические процедуры позволяют предотвратить рост числа микроорганизмов, которые вызывают заболевания ротовой полости — кариес, гингивит, пародонтит — и могут навредить другим органам. Так, воспалительные процессы во рту усугубляют заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой, мочеполовой и эндокринной систем. Чтобы поддерживать полость рта в хорошем состоянии, достаточно выполнять несколько простых правил. О них рассказали врач-стоматолог общей практики Тигран Григорян и заведующий отделением стоматологии и хирургии полости рта, к. м. н., доцент Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Григорий Воложин. Употреблять продукты, богатые минералами и витаминами Недостаток минеральных компонентов и витаминов делает зубы уязвимыми и слабыми. Поэтому нужно есть продукты, богатые витамином С, кальцием, железом и фтором, — орехи и семена, зелень, овощи (капусту, шпинат, сельдерей и брокколи), разные фрукты, мясо и морскую рыбу, гречку, творог и молоко. "Обратите также внимание на сыры твердых сортов, которые не только являются источником кальция, но и заботятся о зубах и эмали, нейтрализуют кислотность. Сыр — отличная профилактика кариеса, но только в том случае, если вы завершаете им трапезу и не едите вместе с хлебом", — говорит Григорян. Обязательно нужно включать в рацион твердые продукты, богатые клетчаткой. "Это необходимая нагрузка для опорно-удерживающего аппарата зуба. Кроме того, во время поедания яблока или моркови происходит физиологичное самоочищение его поверхности", — поясняет Воложин. При этом стоит отказаться от газированных напитков, конфет, печенья, леденцов и других сладостей. По словам Воложина, углеводы способствуют накоплению большого количества микроорганизмов на жевательных поверхностях, что приводит к разрушению эмали и глубоких тканей зуба. Также стоматологи говорят о негативном воздействии курения и алкоголя.

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Выбирать правильную зубную пасту Выбирать зубную пасту нужно в зависимости от того, какая проблема больше всего беспокоит. Людям с предрасположенностью к заболеваниям пародонта (тканей, окружающих зуб и удерживающих его в челюсти) Воложин рекомендует обращать внимание на наличие в составе экстракта трав, обладающих антисептическими свойствами. При склонности к возникновению кариеса лучше отдать предпочтение составам с добавлением кальция и фтора. Однако, отмечает эксперт, фторосодержащие пасты не стоит использовать людям, живущим в районах, где высоко наличие этого элемента в воде. Григорян призывает с осторожностью относиться к отбеливающим пастам. "Те, что продаются в обычном супермаркете, содержат абразивные частицы, которые царапают эмаль, истончают ее и повышают чувствительность зубов. Такими пастами можно пользоваться не больше одного раза в неделю", — отмечает он.

Зубную пасту нужно иногда менять или даже использовать несколько видов параллельно: например, утром — противовоспалительную, а вечером — успокаивающую. Чистить язык, жевать жвачку и использовать ирригатор На языке оседают остатки пищи, которые становятся благоприятной средой для размножения микроорганизмов. Это особенно заметно по утрам, когда на языке образуется белесоватый налет, который провоцирует размножение бактерий, образование зубного камня и запаха изо рта. Поэтому после каждой чистки зубов нужно очищать язык специальным скребком, который можно купить в аптеке, или обратной — ребристой — стороной зубной щетки. В течение дня после приема пищи, если вы не носите брекеты, никаких особых процедур можно не проводить: только, если нужно, воспользоваться зубной нитью и прополоскать рот водой. Кроме того, можно пожевать жвачку в течение 10–15 минут. "Жевательная резинка усиливает слюноотделение, что положительно сказывается на микрофлоре полости рта и удалении остатков пищи", — говорит Григорян. Дополнительные инструменты — зубные нити и ершики для очищения межзубных промежутков — можно заменить на ирригатор, считает он. Это приспособление, которое создает направленную струю воды и эффективно избавляет от остатков пищи. Пользоваться им можно раз в день или через день. А вот ополаскивателями лучше не злоупотреблять. "Их состав далек от натурального. Лучше прополоскать полость рта отваром коры дуба или ромашкой: и для десен полезней, и никакого вреда для организма", — говорит Григорян. Регулярно посещать стоматолога На профилактический осмотр к стоматологу нужно ходить раз в полгода, даже если ничего не беспокоит. А если есть склонность к заболеваниям пародонта — раз в квартал.