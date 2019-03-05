Житель Калуги получил благодарственное письмо УМВД за помощь пострадавшим в ДТП

КАЛУГА, 5 марта. /ТАСС/. Житель Калужской области Алексей Романов получил благодарственное письмо УМВД области за помощь при спасении пострадавших в ДТП 3 февраля. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

Семь человек погибли, 32 пострадали в ДТП с автобусом под Калугой

"В рамках совещания руководящего состава начальник УМВД России по Калужской области Александр Дедов вручил калужанину Алексею Романову благодарственное письмо за своевременно принятые меры на месте дорожно-транспортного происшествия, благодаря которым удалось спасти десятки жизней", - говорится в сообщении.

В пресс-службе калужского УМВД отметили, что мужчина в первые минуты после ДТП вместе с товарищем бросился на помощь пострадавшим, отвозил их в Юхновскую Центральную районную больницу.

3 февраля пассажирский автобус, следовавший из Ярцево Смоленской области в Калугу, опрокинулся в кювет. По данным следствия, автобус вез в Калугу детей из танцевальных коллективов Ярцево. Погибли семь человек, еще 33 получили травмы. По факту ДТП возбуждены два уголовных дела: по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств") и по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), водитель и владелец автобуса арестованы.