В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать шоколад

Эксперты Роскачества подготовили рекомендации, которые помогут правильно выбрать шоколад. Покупателям необходимо обратить внимание на состав, информацию на этикетке, а также структуру продукта.

"Идеальный шоколад должен состоять из трех продуктов: какао-масла, какао тертого и сахара", - рассказала шеф-кондитер и преподаватель школы кондитерского мастерства Ольга Патракова. Она добавила, что в состав также может входить ванилин, лецитин и сухое молоко. При этом, по ее словам, чем меньше ингредиентов, тем лучше,

Как отмечается, некоторые производители для того, чтобы удешевить производство, полученные из какао-бобов компоненты подменяют более дешевыми растительными жирами. В этом случает получается не шоколад, а кондитерская плитка.

Маркировка шоколада должна включать наименование продукта и информацию об изготовителе, в том числе страну и адрес производства, данные о пищевых добавках, пищевую ценность в 100 г и/или в порции продукта. Также на этикетке должны быть указаны дата изготовления, срок годности, условия хранения, информацию о наличие ГМО.

В Роскачестве добавили, что поверхность шоколада должна быть твердой, а структура однородной. Белый налет на шоколаде говорит о возможном неправильном хранении продукта, при этом не стоит его опасаться, так как он безвреден.

"Более того, шоколад, в состав которого входят заменители какао-масла, не покрывается белым налетом. Поэтому "седина" - верный признак того, что он был точно натуральным", - отметили в организации.

Эксперты отмечают, что шоколад стимулирует выработку эндорфинов и поддерживает мозговую активность. Однако специалисты подчеркивают, что необходимо соблюдать меру: диетологи советуют съедать не больше 30 граммов молочного шоколада в сутки (это обусловлено большим количеством сахара и жира в продукте).