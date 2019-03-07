Как побороть зависимость от сахара? Сколько его можно есть взрослым и детям?

Несколько европейских университетов и научных организаций в рамках проекта NeuroFAST проводили крупнейшее исследование связи между потреблением пищи, зависимостью и стрессом. Ученые не нашли доказательств, что какая-то еда, пищевой ингредиент или добавка вызывают зависимость от конкретного вещества. Единственное известное на данный момент исключение — кофеин, который потенциально может вызвать зависимость (алкогольные напитки не рассматриваются как пища). По мнению участников NeuroFAST, переедание явно отличается от расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ.

Специалисты из Кембриджа также проверили научную литературу и не нашли достаточных доказательств существования "сахарной зависимости" у людей. Сама идея, что такое возможно, связана с тем, что на сладкое реагирует система вознаграждения мозга. Однако даже в исследованиях на животных приступы обжорства были связаны с прерывистым потреблением сахара (сначала закормили, а потом отняли навсегда), а не с его влиянием на мозг.

Существуют расстройства пищевого поведения, которые можно спутать с зависимостью. Например, среди диагностических критериев компульсивного переедания есть поглощение большого количества пищи и потеря контроля над собой во время "зажоров". Но это не зависимость от еды, а болезнь, связанная с самим процессом потребления как попыткой совладать с эмоциональными проблемами.

Существуют ли нормы потребления сахара для здоровых взрослых и детей?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует, чтобы на добавленные и свободные сахара — те, что изначально не содержатся в продуктах, — приходилось менее 10% калорий. Для здорового человека, потребляющего примерно 2000 ккал, это 50 г сахара, или 12 чайных ложек без верха.

Считается не только сахар, который вы кладете в чай, но и мед, сиропы, добавленные сахара в хлопьях и йогурте, конфеты, сладкая газировка, фруктовый сок и так далее. Проблема в том, что добавленные сахара имеют десятки названий, а производители не обязаны отдельно указывать их содержание: на упаковке может быть указано только общее количество углеводов. ВОЗ призывает снижать потребление сахара до 5% от суточной калорийности рациона, но ни в одном руководстве по питанию нет рекомендаций полностью отказаться от сахара.

Американская академия педиатрии не рекомендует добавленные сахара детям до двух лет (при этом на полках любого магазина лежат творог и йогурт для детей до года, где на 100 г продукта приходится почти две чайные ложки сахара). Для детей старше двух лет рекомендуемое потребление — до 25 г сахара в день, сладких газировок — не более 240 мл в неделю, фруктовых соков и смузи — не более 150 мл ежедневно.

Так все-таки есть сахар или нет?

В клиническом руководстве по питанию при диабете написано, что важно получать удовольствие от еды, а любые ограничения должны быть обоснованы. В одной из самых суровых организаций в смысле рекомендаций населению, Американской кардиологической ассоциации, считают, что добавленные сахара при адекватном потреблении могут быть частью здорового питания.