СМИ: спортивная журналистка стала прообразом первой Барби маори

СИДНЕЙ, 7 марта. /ТАСС/. В продажу поступили первые в истории куклы Барби с внешним обликом девочки коренного народа Новой Зеландии - маори. Как сообщила британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си , в качестве прообраза новой куклы была взята новозеландская спортивная журналистка, в прошлом игрок в регби Мелоди Робинсон.

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Маори-Барби отличается "курчавыми волосами и прекрасной коричневой кожей", в правой руке она держит микрофон, указывающий на ее профессию.

Сама Робинсон входит в число 20 женщин, отобранных в качестве моделей для создания Барби с характерными национальными чертами в преддверии Международного женского дня.

"Это по-настоящему здорово - вдохновлять юных девушек с помощью первой в истории новозеландской Барби - ведь она маори и комментатор!" - написала Робинсон в Instagram.

В свое время Робинсон была успешным игроком в регби. Она дважды становилась чемпионкой мира в составе национальной женской сборной Новой Зеландии. Позже она избрала профессию спортивного комментатора.

Национальный президент Лиги благоденствия женщин маори Пру Капуа считает, что маори-Барби "пробудит интерес у девочек к изучению культуры и истории этого народа".