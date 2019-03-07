СМИ: спортивная журналистка стала прообразом первой Барби маори

СИДНЕЙ, 7 марта. /ТАСС/. В продажу поступили первые в истории куклы Барби с внешним обликом девочки коренного народа Новой Зеландии - маори. Как сообщила британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си, в качестве прообраза новой куклы была взята новозеландская спортивная журналистка, в прошлом игрок в регби Мелоди Робинсон.
Маори-Барби отличается "курчавыми волосами и прекрасной коричневой кожей", в правой руке она держит микрофон, указывающий на ее профессию.
Сама Робинсон входит в число 20 женщин, отобранных в качестве моделей для создания Барби с характерными национальными чертами в преддверии Международного женского дня.
"Это по-настоящему здорово - вдохновлять юных девушек с помощью первой в истории новозеландской Барби - ведь она маори и комментатор!" - написала Робинсон в Instagram.
В свое время Робинсон была успешным игроком в регби. Она дважды становилась чемпионкой мира в составе национальной женской сборной Новой Зеландии. Позже она избрала профессию спортивного комментатора.
Национальный президент Лиги благоденствия женщин маори Пру Капуа считает, что маори-Барби "пробудит интерес у девочек к изучению культуры и истории этого народа".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ok... seriously cool to be selected to inspire young girls with the first ever NZ Barbie - she’s Maori ... and a commentator! All part of Mattel’s role model program to help girls believe they can be anything. In this case you can be a sports journalist... a presenter... or a commentator. @barbie #barbie60
Американская компания Mattel, которая придумала и выпускает куклу Барби, задумала серию новых изделий, призванных познакомить девочек с внешностью 20 женщин из 18 стран. Серия приурочена не только к празднику, но и к 60-летию компании. Моделями выступили успешные женщины, например, первая в истории японская теннисистка-победитель открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде Наоми Осака, американская актриса Яра Шахиди. Впрочем, не обошлось без скандалов. Мексиканский вариант базировался на образе художницы Фриды Кало, родственники которой не были согласны с фигурой куклы. Барби на основе образа британской спортсменки Николы Адамс вызвала недовольство из-за того, что ее создатели, по мнению пользователей соцсетей, "забыли о ее мускулах", сделав ее слишком изящной.