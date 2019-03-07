60 лет кукле Барби. Как игрушки меняются со временем и меняют ли они детей

Юбилей куклы Барби, 9 марта, и выпуск ее новых вариантов — хороший повод для того, чтобы посмотреть на ее примере, как меняются детские игрушки под воздействием изменений в обществе. Ведь Барби — это не просто кукла. За 60 лет своего существования она вышла далеко за пределы игровой комнаты и стала символом западного образа жизни.

Барби — это модная кукла, а модные куклы играли важную роль во взрослой культуре, прежде чем стать детской игрушкой. Они появились еще в Древнем Риме. В XIV веке, когда Париж стал столицей моды, куклы служили манекенами — на них надевали одежду для демонстрации. Оттуда нарядных красавиц развозили по всей Европе. С XVII века их стали называть Пандорами. Большая Пандора демонстрировала торжественные наряды, малая — повседневную одежду.

Деревянные, а затем и восковые Пандоры были в человеческий рост, чтобы одежду можно было примерить. Но были и небольшие Пандоры в разнообразных нарядах, а также картонные, на подставках, которые демонстрировали новинки, поскольку модных журналов тогда еще не существовало.

С середины XIX века модные куклы перекочевали в детскую, вместе с сундучком, в котором был целый гардероб на все случаи жизни. Началось массовое фабричное производство дорогих красивых кукол, с которыми было даже как-то боязно играть. К началу производства Барби такие куклы стоили $14–60, в то время как пластмассовая красотка — всего $3.

Больше времени для детей

Барби не случайно родилась именно в 1950-е годы и именно в США. В это время жизнь семей среднего класса была стабильной и довольно обеспеченной, женщина не работала и занималась собой, домом и детьми. В быту появились холодильник, пылесос, стиральная машина, и женщины могли посвящать больше времени воспитанию детей. В поисках ответов на вопросы о том, как готовить ребенка к взрослой жизни и какие ценности ему прививать, все тогда зачитывались книгой доктора Спока "Ребенок и уход за ним" и следовали его советам. Известный психоаналитик Бруно Беттельхейм в течение пяти лет вел семинары для матерей, по материалам которых была написана книга "Любим ли я… (Диалог с матерью)". Он говорил о том, как важно прислушиваться к желаниям ребенка и ценить его чувства больше, чем требования приличий.

Американская предпринимательница Рут Хендлер также решила прислушаться к желаниям своей дочки Барбары и создала новую куклу. Это была "взрослая" кукла — юная модель с тремя сменными костюмами. И компания Mattel начала ее производство.

Мир Барби

Барби — очень качественно сделанная кукла высотой 29 см, из хорошего пластика, ее приятно держать в руках, легко расчесывать и менять одежду. Это длинноногая красотка; ее пропорции могли бы принадлежать реальной тоненькой девушке, если бы не слишком длинная шея и очень маленькие ножки. В журналах и книжках про Барби описывается ее жизнь: вечеринки, поездки, пляжный отдых. За прошедшие годы у нее появились более 30 подружек, кузины, младшая сестренка, бойфренд Кен (еще в 1961 году), его друзья, которые женились на ее подружках, у них рождались дети.