60 лет кукле Барби. Как игрушки меняются со временем и меняют ли они детей

Юбилей куклы Барби, 9 марта, и выпуск ее новых вариантов — хороший повод для того, чтобы посмотреть на ее примере, как меняются детские игрушки под воздействием изменений в обществе. Ведь Барби — это не просто кукла. За 60 лет своего существования она вышла далеко за пределы игровой комнаты и стала символом западного образа жизни.
Барби — это модная кукла, а модные куклы играли важную роль во взрослой культуре, прежде чем стать детской игрушкой. Они появились еще в Древнем Риме. В XIV веке, когда Париж стал столицей моды, куклы служили манекенами — на них надевали одежду для демонстрации. Оттуда нарядных красавиц развозили по всей Европе. С XVII века их стали называть Пандорами. Большая Пандора демонстрировала торжественные наряды, малая — повседневную одежду.
Деревянные, а затем и восковые Пандоры были в человеческий рост, чтобы одежду можно было примерить. Но были и небольшие Пандоры в разнообразных нарядах, а также картонные, на подставках, которые демонстрировали новинки, поскольку модных журналов тогда еще не существовало.
С середины XIX века модные куклы перекочевали в детскую, вместе с сундучком, в котором был целый гардероб на все случаи жизни. Началось массовое фабричное производство дорогих красивых кукол, с которыми было даже как-то боязно играть. К началу производства Барби такие куклы стоили $14–60, в то время как пластмассовая красотка — всего $3.
Больше времени для детей
Барби не случайно родилась именно в 1950-е годы и именно в США. В это время жизнь семей среднего класса была стабильной и довольно обеспеченной, женщина не работала и занималась собой, домом и детьми. В быту появились холодильник, пылесос, стиральная машина, и женщины могли посвящать больше времени воспитанию детей. В поисках ответов на вопросы о том, как готовить ребенка к взрослой жизни и какие ценности ему прививать, все тогда зачитывались книгой доктора Спока "Ребенок и уход за ним" и следовали его советам. Известный психоаналитик Бруно Беттельхейм в течение пяти лет вел семинары для матерей, по материалам которых была написана книга "Любим ли я… (Диалог с матерью)". Он говорил о том, как важно прислушиваться к желаниям ребенка и ценить его чувства больше, чем требования приличий.
Американская предпринимательница Рут Хендлер также решила прислушаться к желаниям своей дочки Барбары и создала новую куклу. Это была "взрослая" кукла — юная модель с тремя сменными костюмами. И компания Mattel начала ее производство.
Мир Барби
Барби — очень качественно сделанная кукла высотой 29 см, из хорошего пластика, ее приятно держать в руках, легко расчесывать и менять одежду. Это длинноногая красотка; ее пропорции могли бы принадлежать реальной тоненькой девушке, если бы не слишком длинная шея и очень маленькие ножки. В журналах и книжках про Барби описывается ее жизнь: вечеринки, поездки, пляжный отдых. За прошедшие годы у нее появились более 30 подружек, кузины, младшая сестренка, бойфренд Кен (еще в 1961 году), его друзья, которые женились на ее подружках, у них рождались дети.
Барби — типичная представительница общества потребления. Для нее выпущено больше миллиарда платьев и туфель, огромное количество аксессуаров и украшений. Барби-индустрия предлагает приобретать розовые дома с лифтом и мебелью, бытовыми приборами, стиральной машиной, где можно по-настоящему стирать одежду. У нее есть собственные яхты, самолеты, машины, мотоциклы, больше 40 домашних животных. Собачек Барби можно мыть, завивать, прогуливать в ошейнике. В 1980-х годах появились коллекционные серии Барби в одеждах от Versace и других модных домов, а также куклы, изображающие знаменитостей.
Времена меняются
Но времена меняются, родители и пресса теперь хотят, чтобы кукла не рекламировала роскошь и праздную жизнь, а воспитывала у детей независимость и стремление к карьерному росту. Поэтому Mattel стала выпускать Барби в костюмах разных профессий: медсестры, астронавта, хирурга, пожарного, ветеринара, офицера флота и даже президента. Взрослые "игры" в политкорректность привели к тому, что появились чернокожие Барби, Барби-азиаты, Барби в инвалидной коляске…
Компания Mattel пытается идти в ногу со временем, но продажи этого бренда в США и в России падают. Их теснят новые куклы: крохотные LOL, "задиры" Bratz с волосами до пят и другие. Детям нужны гибкие, подвижные куклы с большим "приданым". Маркетологи утверждают, что продажа кукол и мягких игрушек стабильно занимает 40% рынка.
Но сейчас в индустрии товаров для детей происходят существенные изменения, которые напрямую связаны с настроениями в обществе. Здесь можно выделить три тенденции. Во-первых, все больше людей озабочено тем, чтобы продукция для детей, особенно для малышей, была экологически чистой и безопасной. Поэтому растет спрос на игрушки из натуральных материалов, например из дерева, которые приятны на ощупь. Во-вторых, игрушкам теперь надо выживать в соревновании с компьютерными играми. Поэтому производится огромное количество высокотехнологичных игрушек: интерактивных, радиоуправляемых, реагирующих на прикосновения и на слова ребенка. В-третьих, к каждому выходу популярного мультфильма или фильма с супергероями выпускаются лицензионные игрушки. Их ассортимент быстро сменяется, до 80% в год, ведь появляются новые герои, а с ними и новые игрушки. Но и игровая индустрия в свою очередь может влиять на массовую культуру — например, конструктор Lego становится основой для мультфильмов.
Детские игрушки и проблемы взрослых
Общество переносит на игрушки как свои идеалы, так и проблемы. Барби называли символом "вечной американской юности", идеальной женщины, витриной западной культуры. За это же ее и ненавидели. Барби-индустрию обвиняют в том, что девочки и девушки хотят быть похожими на нее и поэтому заболевают анорексией и делают пластические операции, стремятся к жизни богатой бездельницы и не хотят рожать детей. Кукла будто бы является причиной раннего сексуального интереса у девочек. Но никаких научных доказательств вредоносного влияния Барби нет.
В России Барби появилась в 1990-х годах, ее начали привозить из-за границы и продавали втридорога. На нее сразу ополчилась пресса, родители и педагоги, видимо, почувствовав что-то недоброе в этой заморской красоте. Ее обвиняли в разрушении нравственных устоев и нашей самобытности. Писали, что игра с ней развивает в детях манерность, холодность и раннюю сексуальность.
Но жесткая критика постепенно сменилась толерантным отношением. Психолог Ю. Гурова проанализировала в 2016 году сообщения в интернет-сообществах на эту тему и показала, что большинство родителей относятся к Барби положительно и купили бы ее своим детям.
Как дети играют с Барби
Фантазии взрослых по поводу образа Барби не имеют никакого отношения к тому, как с ней играет ребенок. Если девочка играет с модной куклой, это не значит, что она перестанет играть в "дочки-матери": просто для этого были и есть другие игрушки — пупсы. Для девочек из 1990-х Барби стала прорывом в другой мир; она вызывала восхищение и восторг. Она восстановила прерванную в СССР дореволюционную традицию "кукол-красавиц", предназначенных для переодевания. Барби выгодно отличалась от советских игрушек, она воспитывала вкус, ее одевали только в самую красивую одежду.
Появление этих кукол подсказывало новые сюжеты. Это были мечты о будущей взрослой жизни: куклы разных "хозяек" знакомились, дружили, появлялся "жених" (Кен), готовились к свадьбе, шили наряды, делали прически… Теперь эти девочки уже выросли, и они играют вместе со своими дочерями в "магазин одежды", в "гости и чаепитие". На различных форумах молодые женщины ностальгируют по куклам конца 1990-х годов в шикарных вечерних платьях, которые, в отличие от современных, сохранили в себе особое тепло и задушевность…
У меня на игровой терапии эти куклы, конечно, есть. Ребенок может использовать их, как и другие игрушки, для свободного выражения своих переживаний в безопасной атмосфере принятия и безоценочного отношения: ведь игра — это язык ребенка. Одна 9-летняя девочка отыгрывала свой внутренний конфликт с помощью двух "сестер" Барби: одна из них была "хорошей девочкой" — послушной отличницей, которая заботилась о маме и братике. Другая была "плохой" — бунтаркой, дерзкой и эгоистичной.
В этой игре она пыталась разобраться с тем, как ей вести себя в отношениях с очень требовательной матерью, для которой внешние приличия были важнее чувств дочери. Сюжет ее игр в течение нескольких месяцев развивался очень драматично и привел ее к выводу, что покорность и безропотность сделали бы ее похожей на красивую, но пустую куклу… Очевидно, что хотя индустрия игрушек пытается навязать детям свои сюжеты для игр, у них это не получается.