Президентский полк и Президентский оркестр поздравили женщин с 8 Марта

Несколько сотен зрителей собрались у площадки Итальянского грота, чтобы послушать оркестр и увидеть виртуозное вращение ружей в руках курсантов. Проработанные ловкие движения и отточенные элементы - все это публика снимала на видео, смотрела на военнослужащих в форме и шептала: "какие молодцы".

Пенсионер МВД Тамара Николаевна Павлова прогуливалась у стен Кремля с семьей. "Обязательно детей надо водить на такие мероприятия - гулять, смотреть на красоту, поздравлять друг друга, улыбаться и поднимать настроение. С праздником! Красоты и здоровья!", - сказала она. "Я всегда за то, чтобы поздравляли женщин не только 8 марта, а чаще вспоминали о нас <...> Когда такие великолепные мужчины поздравляют женщин - спасибо им большое. Конечно, приятно, потому что они все красавцы, как в песне поется - "все красавцы молодые", - добавила Тамара Николаевна.

Николай, военнослужащий 11 роты Президентского полка, сказал ТАСС, что поздравлять порой не менее приятно, чем получать поздравления. "Это же приятно доставить вам удовольствие, вручить цветы и порадовать выступлением квадрата [фигура воинского построения]. Мы к этому готовились с начала нашей службы (смеется). Хотелось бы поздравить всех женщин с весенним праздником - Международным женским днем - пожелать всего хорошего, оставаться такими же красивыми и радовать нас мужчин", - пожелал курсант.

Женские улыбки

Около 15 минут военнослужащие демонстрировали лучшие элементы строевой подготовки, а после команды "вольно" разошлись с цветами, чтобы поздравить женщин.

Студентки Галина Пичугина и Анастасия Красавина поделились с ТАСС своими впечатлениями. "Весна, ко мне приехала подруга из другого города, мы просто гуляли, услышали духовой оркестр. Мы подошли посмотреть, а тут мужчины в форме, чеканный шаг, строй, а потом - раз и цветы подарили - это так приятно, в праздник сразу вдвойне настроение улучшается. Мы уже сфотографировались с ребятами в форме", - рассказала Галина.

Обе девушки учатся в музыкальных вузах - Российской Академии музыки имени Гнесиных и Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки, поэтому они с профессиональной точки зрения смогли оценить мастерство Президентского оркестра. "Когда выступают мужчины-музыканты в форме - это вдохновляет. Мы сами музыканты. "Гнесинка" и нижегородская консерватория одобряют и рекомендуют Президентский оркестр. И это очень красиво - дисциплина, порядок, четкость", - отметила Анастасия.

Акция #ВамЛюбимые

Как сообщили ТАСС организаторы, мероприятие прошло в рамках международной акции #ВамЛюбимые. "Эта акция проходит по всей России уже не первый год, женщин поздравляют с 8 Марта на улицах города. В этом году волонтеры помогают Кремлевскому полку поздравить женщин", - отметили они.

Студент Государственного университета управления, волонтер Виталий рассказал ТАСС, почему он решил помочь в организации этой акции. "Сегодня Международный женский день, и мне очень хотелось поучаствовать в поздравлении Президентского полка в такой великий праздник - это войдет в историю и очень приятно быть частичкой этой истории. Я хочу пожелать всем женщинам быть достойными хранителями домашнего очага и опорой для сильной половины человечества. Как сказал один мудрый человек - за каждым великим мужчиной стоит великая женщина, и я желаю быть такой женщиной", - подчеркнул он.

По словам Виталия, волонтеры стали личными помощниками курсантов. "На мой взгляд, важно помочь, потому что курсантов оторвали от службы, потому что для них сегодня пятница и никаких увольнений нет, у них нет возможности привести сюда все, что нужно для акции - цветы и прочее. И мы как личная помощь для них", - добавил он.

Хорошее настроение и женские улыбки

Зрители искренне восхищались красивой формой курсантов и их слаженными движениями. "Завораживающе, особенно когда они встали на колени", - слышалось в толпе. "Настроение сразу поднялось", - с улыбками перешептывались зрительницы.

Президентский полк входит в состав Федеральной службы охраны РФ, которая обеспечивает безопасность первых лиц государства и сохранность кремлевских ценностей. В полк входят три батальона, две роты Специального караула, Почетный кавалерийский эскорт и спецназ.