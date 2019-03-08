Опрос: более 60% жителей Ирландии проголосовали бы за объединение с Ольстером

ДУБЛИН, 8 марта. /ТАСС/. Каждый второй житель Ирландии считает необходимым проведение референдума по вопросу объединения с Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства. При этом идею единого острова готовы поддержать 62%. Результаты такого соцопроса, проводившегося газетой The Irish Times , опубликованы в пятницу.

Опрос также проводился на территории Ольстера. За объединение с югом в случае проведения плебисцита высказались бы 32%, против - 45%. Североирландцам было предложено также оценить деятельность британского правительства и Демократической юнионистской партии (DUP), входящих в коалицию с Тори в британском парламенте. 77% выразили негативное отношение по поводу политики Лондона.

При этом 67% высказались за "мягкий" сценарий Brexit - при котором Великобритания сохраняла бы членство в общем рынке и таможенном союзе ЕС. Такой же процент респондентов высказал недовольство тем, как депутаты DUP представляют интересы Северной Ирландии в Вестминстере.

Северная Ирландия как государственное образование появилось в 1922 году - в нее включены шесть графств исторической провинции Ольстер (три другие вошли в состав независимой республики Ирландия). Белфастское соглашение 1998 года, прекратившее многолетний конфликт между протестантами и католиками, утвердило также за Северной Ирландией право на проведение референдума по вопросу выхода из состава Соединенного Королевства.