В Индии представители молодежного движения провели акцию в честь 8 Марта

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 марта. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Арка Ворота Индии в центре Нью-Дели (мемориал воинской славы, где горит вечный огонь) в пятницу была окружена молодыми девушками в белых футболках и жилетах с надписью Future team. Представители молодежного движения Future team India (часть международного проекта "Команда будущего") по-своему отметили Международный женский день - они раздавали девушкам и женщинам сувениры и значки с надписью: "Команда будущего. Женский день" и рассказывали о том, что это за праздник 8 Марта, и почему он важен.

"Это не просто праздник, он появился как день борьбы женщин за свои права", - рассказала корреспонденту ТАСС представитель организаторов этой акции, глава Международной федерации индийско-российских молодежных клубов и Международного форума БРИКС (Индия) Пурнима Ананд. - "Команда Future team India начала работу в 2017 году, и каждый год мы отмечаем этот праздник. Наши волонтеры дарят женщинам сувениры, рассказывают им, что им должен принадлежать, по крайней мере, один день в году. Мы рассказываем женщинам, что они - неотъемлемая часть общества, ведь если женщины счастливы, значит счастливо все общество, вся страна".

Волонтеры раздавали значки всем встречным индианкам. Участницы акции подняли плакаты с надписями "Не позволяйте никому обвинять вас в слабости, потому что вы женщина", "Главное - будьте в жизни героиней, а не жертвой" и ответили на вопросы всех желающих.

"Мы хотим добиться того, чтобы женщины вышли из четырех стен своих домов, перестали быть домохозяйками, а стали врачами, учителями, специалистами. Чтобы они получали образование, чтобы Индия гордилась ими", - уверена другой организатор акции Рема Раина Коул.

Средний уровень грамотности в Индии, по разным оценкам, составляет около 74%, при этом среди женщин он еще ниже - примерно 65%. Огромное число взрослых индианок не умеют ни читать, ни писать, некоторые могут прочесть вывеску и написать свое имя.

Проблемы женщин в Индии

Остро стоит и проблема ранних браков, особенно в крестьянской глубинке. Это касается и мальчиков, но в основном в брак раньше обязательных по закону 18 лет вступают девочки. По данным ЮНИСЕФ, 27% индианок выдают замуж до наступления совершеннолетия.

Причина проста: многие крестьянские семьи стараются сосватать своих дочерей как можно раньше. У девочек часто нет возможности окончить школу, и они не получают никакой профессии. И хотя закон запрещает браки несовершеннолетних, в ход идут различные способы - от взяток до сокрытия свидетельств о рождении и других документов.

Волонтеров волнуют самые разные проблемы. Например, активистка Критти, старшеклассница одной из делийских школ, озабочена вопросами равноправия мальчиков и девочек в школах. Она уверена, что к ученицам относятся строже, чем к ученикам. К мальчикам придираются меньше. "Мы хотим заявить о себе, сказать всем, что девочки имеют такие же права, как и мальчики, как и женщины равны в правах с мужчинами. И все должны это знать!" - заявила она.

Кульминацией праздника стало шествие вокруг Ворот Индии под национальную музыку, для которой пригласили барабанщика и исполнителя народных раджастханских танцев (по традиции он ведет процессию, танцуя с деревянной лошадью).