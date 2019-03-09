В Москве более 40 тыс. женщин получили тюльпаны в честь 8 Марта

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Столичные волонтеры поздравили более 40 тыс. женщин в рамках всероссийской акции "Вам, любимые!" 8 марта. Об этом в субботу сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Волонтеры поздравляли женщин в метро, аэропортах, на вокзалах, а также в парках, - сказано в сообщении. - Поздравили более 40 тыс. москвичек".

Отмечается, что акция прошла на 52 городских площадках, в ней приняли участие более 600 человек. В частности, цветы подарили медперсоналу и пациенткам НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, работницам ЖКХ и других сфер городского хозяйства. Тюльпаны вручали пассажиркам столичного метро.

В завершение акции в парке Победы на Поклонной горе состоялся флешмоб. Волонтеры подарили москвичкам сотни тюльпанов и выстроились в "восьмерку".