В Оренбургской области восстановлено движение по трассе М-5

ТАСС, 10 марта. Движение на участке федеральной трассы М-5 "Урал" восстановлено в Оренбургской области в воскресенье, ранее трасса была закрыта для всех видов транспорта в связи с сильным ветром. Об этом в субботу сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

В субботу с 16:00 мск было введено временное ограничение движения для всех типов транспортных средств на участке автодороги федерального значения М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск в Оренбургской области, в связи с сильным ветром.

"Утром в воскресенье ограничение снято", - говорится в сообщении, распространенном ведомством.

В воскресенье в регионе местами также ожидается туман, усиление ветра. На дорогах местами гололедица. Днем от 0 до плюс 2 градусов, ночью минус 1 - плюс 1 градус.