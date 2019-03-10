Франция выразила соболезнования в связи с крушением лайнера Ethiopian Airlines

ПАРИЖ, 10 марта. /ТАСС/. Франция выразила искренние соболезнования семьям и родственникам жертв крушения лайнера Ethiopian Airlines, который выполнял рейс из Аддис-Абебы в Найроби. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении МИД Франции.

"С глубоким волнением мы узнали об инциденте, случившимся с самолетом авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявшим рейс Аддис-Абеба - Найроби, - отметили в ведомстве. - Франция выражает искренние соболезнования семьям и родственникам жертв этой трагедии. Она выражает свою поддержку Эфиопии и Кении и заверяет их в своей глубокой солидарности".

Жертвами авиакатастрофы стали 149 пассажиров и восемь членов экипажа. В результате трагедии погибли граждане 33 стран, в том числе трое россиян.