Мэй выразила соболезнования родным погибших при крушении самолета Ethiopian Airlines

"Я была глубоко огорчена услышать об ужасающей гибели людей в результате крушения самолета в Эфиопии. В это тяжелое время мои мысли с семьями и близкими находившихся на борту британских граждан [семь человек] и всех тех, кого коснулся этот трагический инцидент", - говорится в ее сообщении, размещенном в воскресенье в Twitter.

Boeing 737 Max 8 потерпел крушение утром в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы Аддис-Абебы. Самолет направлялся в Найроби и упал через шесть минут после взлета. Всего жертвами авиакатастрофы стали 157 человек, в том числе 149 пассажиров и восемь членов экипажа - граждан Эфиопии. В числе погибших - выходцы из 35 стран, включая трех россиян.