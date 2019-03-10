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Крушение Boeing 737 в Эфиопии

Мэй выразила соболезнования родным погибших при крушении самолета Ethiopian Airlines

На борту самолета находились семь британских граждан

ЛОНДОН, 11 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета авиакомпании Ethiopian Airlines.

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"Я была глубоко огорчена услышать об ужасающей гибели людей в результате крушения самолета в Эфиопии. В это тяжелое время мои мысли с семьями и близкими находившихся на борту британских граждан [семь человек] и всех тех, кого коснулся этот трагический инцидент", - говорится в ее сообщении, размещенном в воскресенье в Twitter.

Boeing 737 Max 8 потерпел крушение утром в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы Аддис-Абебы. Самолет направлялся в Найроби и упал через шесть минут после взлета. Всего жертвами авиакатастрофы стали 157 человек, в том числе 149 пассажиров и восемь членов экипажа - граждан Эфиопии. В числе погибших - выходцы из 35 стран, включая трех россиян.

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ВеликобританияМэй, ТерезаКрушение Boeing 737 в Эфиопии
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