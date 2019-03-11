Венедиктов: тело Малашенко могут перевезти из Испании в Москву на этой неделе

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Токсикологическая экспертиза не выявила подозрительных веществ в организме одного из основателей телекомпании НТВ Игоря Малашенко, умершего в Испании. Транспортировка тела Малашенко в Москву может произойти на этой неделе, сообщил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"Судья в Андалусии получил полную токсикологическую экспертизу после гибели Игоря Малашенко. Ничего подозрительного не обнаружено. Весьма возможно, что тело Игоря можно будет перевезти в Москву на этой неделе", - написал он в понедельник в своем Telegram-канале.

Журналист Тимур Валеев подтвердил ТАСС, что суд выдал заключение по экспертизе, препятствий для выдачи тела родственникам нет. "Транспортировка тела может произойти в ближайшее время, не исключено, что на этой неделе", - сказал он.

О смерти Малашенко в Испании на 65-м году жизни стало известно 25 февраля. В суде Андалусии заявляли, что, согласно предварительному отчету о вскрытии, признаков насильственной смерти нет, предполагается суицид. Не исключается, что Малашенко могут похоронить на Троекуровском кладбище в Москве.