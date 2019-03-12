Экстренно севший в Баку самолет "Уральских авиалиний" вылетел в Москву

БАКУ, 12 марта. /ТАСС/. Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", экстренно севший в Баку, вылетел в Москву. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе международного аэропорта Гейдар Алиев.

"Самолет "Уральских авиалиний" вылетел утром из Баку в Москву", - сообщили в пресс-службе.

Причиной вынужденной посадки самолета в понедельник, как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, стало "подозрение командира воздушного судна на наличие бомбы на борту самолета". Правоохранители не обнаружили взрывного устройства. В пресс-службе авиакомпании добавили ТАСС, что планируемое время прибытия самолета 12:00 мск.

Лайнер выполнял рейс из Бахрейна в Москву. На борту самолета находились 225 человек.