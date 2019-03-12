Зоозащитники просят правительство передать РАН координацию спасения приморских косаток

11 марта был утвержден состав консилиума ученых, которым предстоит оценить текущее состояние китообразных и подготовить рекомендации по их содержанию и реадаптации. В него вошли представители РАН, Дальневосточного федерального университета, Национального научного центра биологии моря и других научных организаций. Координировать работу должен Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

ВЛАДИВОСТОК, 12 марта. /ТАСС/. Общественная коалиция "Свободу косаткам и белухам", куда входит несколько дальневосточных зоозащитных организаций, просит правительство РФ передать Российской академии наук (РАН) координацию работы комиссии по реабилитации и выпуску косаток и белух из бухты Средняя в Приморье.

"Коалиция просит правительство России передать координацию работы комиссии по реабилитации и выпуску косаток и белух Российской академии наук, а за ВНИРО и его филиалом ТИНРО сохранить консультативный статус в процессе", - сообщается в распространенном во вторник релизе.

Как считают члены коалиции, "координирующей роли ВНИРО в этом процессе серьезно мешает конфликт интересов". По словам зоозащитников, именно ВНИРО в апреле 2018 года согласовал четырем коммерческим компаниям планы учебных и культурно-просветительских работ, в нарушение законодательства РФ предусматривающие поставку выловленных косаток и белух в зарубежные океанариумы; в дальнейшем эти планы стали основанием для выделения Росрыболовством квот на вылов 13 косаток и 90 белух в 2018 году.

Также коалиция обращает внимание на заключение Счетной палаты РФ, согласно которому в 2016 году был выявлен факт незаконной продажи Тихоокеанским научно-исследовательским рыбохозяйственным центром ("ТИНРО-Центр", входит во ВНИРО) десяти белух в Китай, в результате чего учреждение получило доход в 42 млн рублей. В 2016 году директор "ТИНРО-Центра" Лев Бочаров был задержан и помещен под домашний арест по делу о превышении должностных полномочий.

ТАСС пока не располагает комментариями ВНИРО.