Спортсмены рассказали о впечатлениях от работы Деревни Универсиады в Красноярске

ТАСС, 12 марта. Деревня Универсиады, построенная в кампусе Сибирского федерального университета (СФУ), за время Игр приняла около 3 тыс. гостей из 58 стран. Спортсмены и участники делегаций рассказали о своих впечатлениях от организации их жизни в Красноярске.
"Брендинг прекрасный, действительно чувствуется, что ты находишься в спортивной деревне, - привели в пресс-службе СФУ слова пресс-атташе команды США Меган Томпсон. - В Деревне очень удобно, нам нравится здесь, мы прекрасно разместились. Кроме разнообразных мастер-классов в этнической деревне мы оценили лаунж-зоны и фитнесс-центр, успели побывать там несколько раз, он отличный. Люди очень отзывчивые, удобно, что все события происходят в непосредственной близости от деревни Универсиады".
Гости Деревни Универсиады размещены в общежитиях квартирного типа, по два человека в комнате. В помещении две кровати, письменный стол, отдельная кухня и ванная комната. Спортсмены и делегаты отмечают высокий уровень комфорта, уютные лаунж-зоны, а также дружелюбный персонал, всегда готовый помочь, сообщили в пресс-службе. Там отметили со ссылкой на мэра Деревни Универсиады Максима Орешникова, что в главном ресторане установили интерактивное панно, где спортсменам предлагается дать оценку системе питания.
Кроме того, на сайте СФУ фиксируются разнообразные отзывы о жизни в деревне, которые помогут дать оценку прошедшей работе и отстроить работу деревни уже в формате наследия.
"Не могу даже сказать, что следовало бы улучшить в общежитиях, все просто отлично с самого первого дня как мы прибыли в Красноярск. В номерах есть стиральная машина, холодильник, ванная, в комнатах всегда тепло и уютно", - отметила Клара Кашпарова из сборной Чехии, выступающая во фристайле.
"Мне нравится Деревня Универсиады, все очень мило, все меня поддерживают, атмосфера очень дружелюбная. На мой день рождения волонтеры подарили мне торт со свечками", - привела пресс-служба слова фигуристки Захры Лари из Объединенных Арабских Эмиратов. "Я занимаюсь хоккеем с 16 лет и скажу честно, никогда не видела таких объектов. Деревня Универсиады тоже потрясающая. Для меня честь находиться здесь, и эти воспоминания навсегда останутся со мной", - отметила участница игр, капитан сборной США по хоккею Мэйделин Волсманн.
Помощь медиков и тренажеры
Медицинский центр Деревни Универсиады работает в 24 часа в сутки и готов принять не только спортсменов, но также волонтеров и сотрудников дирекции Зимней универсиады-2019. Круглосуточный прием пациентов ведут врач общей практики, хирург, специалист по инфекционным заболеваниям, работают рентген-кабинет и кабинет УЗИ. "Подобный медицинский центр ранее создавался для Студенческих игр лишь однажды и тоже в России - во время Летней универсиады-2017 в Казани. Обязательным требованием для всех врачей является опыт работы со спортсменами", - отметили в пресс-службе СФУ.
"Даже в период тренировок мы достигаем предельной нагрузки, потому что средняя скорость в нашем виде спорта составляет 90 км/ч. Выступая на соревнованиях, мы выходим на максимальную скорость, преодолеваем пределы человеческих возможностей. Для того, чтобы помочь организму справиться с нагрузками, нашей сборной очень помогает Медицинский центр Деревни Универсиады, где есть все виды терапии", - объяснил спортсмен сборной России по горным лыжам Алексей Коньков.
"В сервис-холле отличный тренажерный зал. Мы с подругами по сборной часто тренируемся компанией, и я не помню, чтобы кому-то из нас было тесно или пришлось долго ждать, пока нужный тренажер освободят", - приводит пресс-служба слова Кассандры Лабри, нападающий женской сборной Канады по хоккею с шайбой.
Организация питания
В период соревнований спортсмены особенно нуждаются в сбалансированном рационе, поэтому главный ресторан Деревни Универсиады с 5 часов утра до часа ночи обеспечивает всех атлетов питанием с энергетической ценностью не менее 5 тыс. килокалорий. Чтобы учесть культурные особенности спортсменов, на выбор предлагаются блюда азиатской, русской, европейской и халяльной кухни. Ежедневно здесь готовили 4 тыс. завтраков, обедов и ужинов. "Большое впечатление произвела столовая, питание - среди четырех предложенных мировых кухонь нам больше всего понравилась русская, в частности, пельмени и грибной суп-пюре", - отметила пресс-атташе команды США.
"В ресторане Деревни Универсиады я впервые в своей жизни попробовал блюда русской кухни и остался в восторге. Также очень здорово, что поесть можно в любое время, и, поскольку ресторан очень большой, всегда найдется свободный столик", - сказал Михаэль Руф, защитник сборной Швейцарии по хоккею с шайбой.
Организация пространства
Деревня Универсиады-2019 состоит из двух "ядер", расположенных на двух площадках кампуса СФУ и соединенных между собой пешеходным бульваром.
"Изюминкой Деревни Универсиады, по общему признанию, стала архитектурно-художественная подсветка, выполненная командой архитекторов СФУ и Красноярска", - отметили в пресс-службе университета. Подсветка имеет несколько сценариев работы - от штатного до праздничного.
Акцент сделан на заливающем освещении верхних контуров зданий с помощью линейных светодиодных светильников. По замыслу проектировщиков, это должно подчеркнуть нестандартное решение фасадов. При этом проектировщики учили тот факт, что СФУ располагается на естественной возвышенности Красноярска, здания кампуса видны из разных точек города и влияют на "силуэт" города.
Строительство новых объектов
Активное строительство Деревни Универсиады СФУ вел больше года, и почти столько же шло проектирование, напомнили в пресс-службе. Средства на строительство, ремонты и благоустройство выделило Министерство науки и высшего образования России.
Всего были возведены пять новых объектов: уникальный медицинский центр, рассчитанный на 400 посещений в смену, многофункциональный спортивный комплекс, открытый стадион, три новых 17-этажных общежития и корпус физико-математической школы. В Деревне Универсиады работали продуктовый, сувенирный и цветочный магазины, отделения почты и банка, барбершоп, салон красоты и фитнес-центр.
Над созданием, подготовкой и эксплуатацией объекта трудились свыше 50 тыс. человек. Принимающая сторона учла не только культурные особенности каждой прибывшей страны, но и специфику образа жизни гостей.
"Университет сделал очень много для того, чтобы достойно подготовится к всемирным студенческим спортивным играм. Я даже бы использовал такое слово - университет совершил подвиг, хотя это слово, наверное, мало применимо к мирной жизни, но, тем не менее, во многом это так. Все-таки главным капиталом, который приобрел университет, станет новый уровень узнаваемости бренда в международной студенческой среде. А качественно новая инфраструктура создает предпосылки для глубоких и устойчивых изменений в главных направлениях деятельности университета - развитию передовой науки и повышению конкурентоспособности сибирского университетского образования", - сказал и.о. ректора СФУ Владимир Колмаков.
"Деревня Универсиады - это результат колоссального труда нескольких десятков тысяч людей, которым необходимо сказать спасибо. Прежде всего, это сотрудники Сибирского федерального университета… и, собственно, строители-подрядчики. К слову, сотрудники СФУ во время Игр обеспечивали чистоту и порядок на территории", - сказал мэр Деревни Универсиады Орешников, также выразив благодарность сотрудникам исполнительной дирекции Универсиады, которые выполняли множество функциональных направлений: от аккредитации до освещения "деревенских" событий, поварам и тем, кто обслуживал линию раздачи, составлял разнообразное меню.
"Отдельное спасибо организаторам и экскурсоводам музея Универсиады. И, конечно, большое спасибо нашим волонтерам - это почти 450 добровольцев, доброжелательность которых неоднократно отмечали участники Универсиады", - сказал Орешников.
Об Универсиаде
Универсиада проходит в Красноярске со 2 по 12 марта. Россия впервые приняла зимние студенческие игры. Спортсмены разыгрывают 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Россияне занимают первое место в общекомандном зачете, завоевав более 100 медалей и существенно опередив соперников. На открытие Универсиады приезжал президент России Владимир Путин. В российскую команду включено 296 спортсменов из 43 субъектов Российской Федерации, среди них победители чемпионатов и первенств мира, один заслуженный мастер спорта России, 56 мастеров спорта России международного класса, 117 мастеров спорта. Такой состав российской команды утвержден Министерством спорта РФ и Российским студенческим спортивным союзом.
В топ-3 российских университетов по количеству студентов, принимающих участие в Играх, вошли Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург), Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма и Сибирский федеральный университет. Последний представят на Универсиаде 20 спортсменов, среди них не только те, кто обучаются по направлению "Физическая культура", но и будущие экономист и архитектор, отметили в пресс-службе СФУ.
Универсиада оставит и нематериальное наследие, добавили в пресс-службе: университет является главным подрядчиком по переводу, были задействованы почти 120 переводчиков. Для них Универсиада станет отличной практикой.
На новый уровень выходит и волонтерское движение - почти 2 тыс. студентов принимают участие в Универсиаде в качестве добровольных помощников. В СФУ приобрели опыт организации крупных мероприятий, и после Универсиады намерены стать центром конгрессной, выставочной деятельности.