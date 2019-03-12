Спортсмены рассказали о впечатлениях от работы Деревни Универсиады в Красноярске

ТАСС, 12 марта. Деревня Универсиады, построенная в кампусе Сибирского федерального университета (СФУ), за время Игр приняла около 3 тыс. гостей из 58 стран. Спортсмены и участники делегаций рассказали о своих впечатлениях от организации их жизни в Красноярске. "Брендинг прекрасный, действительно чувствуется, что ты находишься в спортивной деревне, - привели в пресс-службе СФУ слова пресс-атташе команды США Меган Томпсон. - В Деревне очень удобно, нам нравится здесь, мы прекрасно разместились. Кроме разнообразных мастер-классов в этнической деревне мы оценили лаунж-зоны и фитнесс-центр, успели побывать там несколько раз, он отличный. Люди очень отзывчивые, удобно, что все события происходят в непосредственной близости от деревни Универсиады".

Гости Деревни Универсиады размещены в общежитиях квартирного типа, по два человека в комнате. В помещении две кровати, письменный стол, отдельная кухня и ванная комната. Спортсмены и делегаты отмечают высокий уровень комфорта, уютные лаунж-зоны, а также дружелюбный персонал, всегда готовый помочь, сообщили в пресс-службе. Там отметили со ссылкой на мэра Деревни Универсиады Максима Орешникова, что в главном ресторане установили интерактивное панно, где спортсменам предлагается дать оценку системе питания. Кроме того, на сайте СФУ фиксируются разнообразные отзывы о жизни в деревне, которые помогут дать оценку прошедшей работе и отстроить работу деревни уже в формате наследия. "Не могу даже сказать, что следовало бы улучшить в общежитиях, все просто отлично с самого первого дня как мы прибыли в Красноярск. В номерах есть стиральная машина, холодильник, ванная, в комнатах всегда тепло и уютно", - отметила Клара Кашпарова из сборной Чехии, выступающая во фристайле. "Мне нравится Деревня Универсиады, все очень мило, все меня поддерживают, атмосфера очень дружелюбная. На мой день рождения волонтеры подарили мне торт со свечками", - привела пресс-служба слова фигуристки Захры Лари из Объединенных Арабских Эмиратов. "Я занимаюсь хоккеем с 16 лет и скажу честно, никогда не видела таких объектов. Деревня Универсиады тоже потрясающая. Для меня честь находиться здесь, и эти воспоминания навсегда останутся со мной", - отметила участница игр, капитан сборной США по хоккею Мэйделин Волсманн. Помощь медиков и тренажеры Медицинский центр Деревни Универсиады работает в 24 часа в сутки и готов принять не только спортсменов, но также волонтеров и сотрудников дирекции Зимней универсиады-2019. Круглосуточный прием пациентов ведут врач общей практики, хирург, специалист по инфекционным заболеваниям, работают рентген-кабинет и кабинет УЗИ. "Подобный медицинский центр ранее создавался для Студенческих игр лишь однажды и тоже в России - во время Летней универсиады-2017 в Казани. Обязательным требованием для всех врачей является опыт работы со спортсменами", - отметили в пресс-службе СФУ.

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