{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Умер Игорь Малашенко

Посольство РФ в Мадриде подтвердило, что суд разрешил вывезти тело Малашенко из Испании

Организацией перевозки тела занимается испанское похоронное агентство, в которое ранее обратились родственники одного из основателей НТВ

МАДРИД, 12 марта. /ТАСС/. Испанский суд разрешил транспортировку тела Игоря Малашенко, умершего в королевстве. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в посольстве России в Мадриде.

На эту тему
"Игорь Малашенко был одним из самых ярких медиаменеджеров постсоветской России"

"11 марта второй следственный суд города Сан-Роке выдал разрешение на транспортировку тела скончавшегося 25 февраля Малашенко к месту захоронения, которое определили его родственники", - сказали в диппредставительстве. Там уточнили, что "непосредственно организацией перевозки тела занимается испанское похоронное агентство, в которое ранее обратились родственники Малашенко".

О смерти Малашенко в Испании на 65-м году жизни стало известно 25 февраля. Не исключается, что одного из основателей НТВ могут похоронить на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее суд испанской Андалусии заявлял, что может разрешить перевоз тела Малашенко в Россию только после полного исключения криминального характера его смерти. В инстанции уточняли, что, согласно предварительному отчету о вскрытии, признаков насильственной смерти нет, наиболее вероятная причина смерти - суицид.

Теги
Умер Игорь Малашенко
Грузовикам с углем в Кузбассе планируют ограничить въезд в населенные пункты
По словам губернатора Сергея Цивилева, на территории муниципалитетов они должны заезжать только для доставки ресурса населению или транспортировки его к котельным
Читать полностью