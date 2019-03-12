Посольство РФ в Мадриде подтвердило, что суд разрешил вывезти тело Малашенко из Испании

МАДРИД, 12 марта. /ТАСС/. Испанский суд разрешил транспортировку тела Игоря Малашенко, умершего в королевстве. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в посольстве России в Мадриде.

"11 марта второй следственный суд города Сан-Роке выдал разрешение на транспортировку тела скончавшегося 25 февраля Малашенко к месту захоронения, которое определили его родственники", - сказали в диппредставительстве. Там уточнили, что "непосредственно организацией перевозки тела занимается испанское похоронное агентство, в которое ранее обратились родственники Малашенко".

О смерти Малашенко в Испании на 65-м году жизни стало известно 25 февраля. Не исключается, что одного из основателей НТВ могут похоронить на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее суд испанской Андалусии заявлял, что может разрешить перевоз тела Малашенко в Россию только после полного исключения криминального характера его смерти. В инстанции уточняли, что, согласно предварительному отчету о вскрытии, признаков насильственной смерти нет, наиболее вероятная причина смерти - суицид.