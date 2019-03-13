Госдума поблагодарила министра здравоохранения за успешную борьбу с гриппом в России

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал в среду в начале пленарного заседания предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского от лица палаты поблагодарить министра здравоохранения Веронику Скворцову за достигнутые успехи в борьбе с распространением гриппа, поручив при этом комитету по охране здоровья следить за работой органов госвласти в сфере здравоохранения для сохранения положительных тенденций.

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По словам главы либерал-демократов, впервые порог эпидемии гриппа снизился, и эти "блестящие результаты" достигнуты только в РФ благодаря прививочной кампании, тогда как "вся Европа болеет гриппом". "Это заслуга министра здравоохранения. Если можно, какую-то форму благодарности [нужно] объявить от имени депутатов Государственной думы", - добавил Жириновский.

"Уважаемые коллеги, поддержим Владимира Вольфовича? Поблагодарим наших граждан в первую очередь за то, что они приняли решение сделать прививку, - ответил Володин. - Ну и конечно, если у нас все хорошо, и, тем более, работа определенная была проделана министерством, давайте скажем слова благодарности министру здравоохранения". Он добавил, что благодарности заслуживают и врачи, медицинский персонал.

Одновременно с этим спикер палаты заметил, что сложившиеся положительные тенденции ко многому обязывают парламентариев. "Если на будущий год будет по-другому, и нечему будет аплодировать, нам придется отмечать негативные тенденции, - отметил Володин. - Давайте попросим наши комитет по охране здоровья взять этот вопрос на контроль, чтобы в будущем мы могли мониторить работу органов исполнительной власти по защите здоровья наших граждан". Он добавил, что нижняя палата готова благодарить профильные ведомства за успехи, но в случае проблем депутаты будут "открыты и правдивы".