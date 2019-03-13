Песков не считает проект закона о фейковых новостях попыткой ввести цензуру

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласен с мнением о том, что законопроект о блокировке в интернете недостоверных и искажающих факты новостей можно назвать цензурой. Представитель Кремля предлагает дождаться решения главы государства по подписанию этого документа.

"Безусловно, говорить о том, что это какая-то цензура, - вряд ли можно согласиться с этим мнением", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что "эта область - область фейковых новостей, оскорблений и так далее - во многих странах мира достаточно жестко регулируется, в том числе и в европейских страх". "Безусловно, необходимо это делать и в нашей стране", - уверен представитель Кремля.