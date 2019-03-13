ВЦИОМ: четверть православных верующих соблюдают пост

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Каждый четвертый россиянин православного вероисповедания соблюдает посты в той или иной степени, сообщается в среду на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Великий пост - самый длительный в церковном календаре и самый строгий в плане ограничений, начался у православных верующих 11 марта и продлится почти 50 дней - до 28 апреля. Во время поста под полный запрет подпадают мясо, молоко, яйца, сыр, сметана, творог, животное масло, сдобный хлеб и выпечка и т.п., под частичный - растительное масло и рыба. Несмотря на строгие ограничения, многие верующие допускают для себя определенные послабления в гастрономическом плане.

"Каждый четвертый респондент (25%), придерживающийся православных религиозных взглядов, соблюдает посты с той или иной периодичностью: в том числе 14% держат только Великий пост, 9% соблюдают большинство постов, но не все, а 2% строго соблюдают все посты", - говорится в материалах опроса. Около 75% респондентов не соблюдают православные посты.