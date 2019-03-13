Беглов: бизнесменам Петербурга нужно дать время для адаптации к "закону о хостелах"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов считает, что владельцы хостелов, расположенных в жилых домах, должны успеть перестроить бизнес до вступления закона об их запрете, чтобы бюджет не потерял налоговых отчислений, а люди не лишились работы.

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Без хостелов в квартирах: что изменится после запрета на гостиницы в жилых домах

"Этот бизнес создает рабочие места, платит налоги. Сегодня город получает более 2 млрд рублей в казну от этого бизнеса. Там работает большое количество людей - мы должны защищать и их права", - сказал врио губернатора журналистам в среду.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о запрете хостелов в жилых помещениях при поддержке всех фракций, однако Совет Федерации отклонил закон.

Беглов считает, что в законе должна быть предусмотрена отсрочка. "Нужно дать отсрочку для вступления этого закона в силу. Какую - это должна решить согласительная комиссия между Советом Федерации и Государственной Думой. Но такая отсрочка должна быть, потому что бизнесу нужно перестроиться", - сказал Беглов.

Законопроект о запрете хостелов в жилых помещениях предусматривает запрет на оказание гостиничных услуг в помещениях, которые зарегистрированы как жилые. Для продолжения бизнеса помещение должно быть переведено в нежилой фонд, комнаты должны быть звукоизолированы, в хостеле должна быть установлена пожарная сигнализация и охранная система.

В Петербурге, в особенности в исторической части города, расположены сотни хостелов, которые находятся в жилых домах - мини-гостиницы оборудуют в основном в бывших коммунальных квартирах. Хостелы являются популярным местом для проживания туристов, так как они существенно дешевле гостиниц, расположенных в центральной части города.