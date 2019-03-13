В "Новой газете" назвали приемлемой сумму компенсации Якунину по решению суда

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. "Новая газета" считает приемлемым размер компенсации экс-главе РЖД Владимиру Якунину по решению суда, сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.

Экс-глава РЖД требовал от издания удалить недостоверные сведения, размещенные в двух статьях, опубликовать опровержение и выплатить 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Также он просил взыскать с журналистов издания Андрея Сухотина и Ирека Муртазина компенсацию в размере 1 млн и 2 млн рублей соответственно. Ранее по одной из оспариваемых статей в суде было заключено мировое соглашение. В среду Басманный суд Москвы постановил взыскать с "Новой газеты" 40 тыс. рублей в пользу Якунина и опубликовать опровержение.

"Что касается штрафа: истец хотел несколько миллионов рублей от редакции и журналистов, а в решении значится 30 тыс. с редакции и 10 тыс. с журналистов. В целом, это не очень плохой исход для нас. Если мы не будем обжаловать это решение и оставим все как есть, то, как только решение вступит в силу, конечно, мы все выполним. Это решение суда, которое мы должны выполнить как законопослушные граждане, и, конечно, мы все переведем", - сказала она, отметив, что опровержение материала также будет опубликовано.

Пресс-секретарь пояснила, что окончательного решения о том, будет ли "Новая газета" обжаловать решение суда, нет. "На текущий момент наши юристы еще консультируются, и однозначного решения нет", - сказала Прусенкова.