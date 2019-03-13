Исследование: половина россиян поддерживает запрет на размещение хостелов в жилых домах

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Более половины россиян (55%) заявили, что скорее одобряют возможный запрет размещать хостелы в жилых многоэтажках. Это следует из результатов опросов ВЦИОМ, опубликованных в среду.

33% скорее не одобряют подобную меру. При этом в Москве и Петербурге за запрет выступают 66% респондентов, в других городах-миллионниках - 57%. 70% опрошенных считают, что хостелы в многоквартирных домах создают неудобства для жильцов. Не видят проблем в соседстве с хостелами 15%. В Москве и Петербурге число недовольных составляет 80%, в городах с населением больше 1 млн человек - 72%.

44% половины участников опроса считают проблемами хостелов шум, курение, распитие алкоголя и наркоманию. 43% возмущены большим количеством посторонних людей, еще 18% указали на антисанитарию в таких заведениях. Большинство респондентов (77%) заявили, что не согласились бы дать согласие размещение хостела в своем доме. Готовы дать согласие 17%.

В качестве способа решения этих проблем около половины россиян (47%) предлагают обязать хостелы обеспечить отдельный вход и шумоизоляцию. 25% опрошенных выступают за закрытие хостелов в жилых домах. 23% считают, что должны быть расширены полномочия органов, осуществляющих проверки хостелов. Отвечая на вопрос, знают ли они об обсуждении законопроекта о запрете размещать хостелы в жилых помещениях, 59% опрошенных сказали, что слышат об этом впервые. 41% оказался в курсе дискуссии.

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 9-11 марта 2019 года среди респондентов в возрасте от 18 лет по заказу Госдумы РФ. Метод опроса - телефонное интервью. Объем выборки - 1200 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3%