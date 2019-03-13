"Закон о хостелах". История разработки и реакция общественности

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 марта Совет Федерации РФ отклонил ранее принятый Госдумой закон "О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации (в части запрета использования жилых помещений в качестве гостиницы, иного средства временного размещения, а также предоставления в них гостиничных услуг)".

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об этом документе, более известном как "закон о хостелах".

История

В конце 1990-х годов сначала в Санкт-Петербурге, затем в Москве и других городах России начали появиться мини-отели - как правило, более дешевая альтернатива обычным гостиницам. Они располагаются не в отдельных зданиях, а занимают несколько квартир в обычных жилых домах и зачастую делят с ними общий вход. Также с середины 2000-х годов большую популярность получили хостелы - бюджетные средства размещения с комнатами-номерами, рассчитанными на большое число гостей и, как правило, санузлами за пределами номеров. Их тоже размещали в жилых домах.

Практически сразу после появления мини-отелей и хостелов начали возникать конфликты между их владельцами и другими владельцами жилых помещений, которые жаловались на шум от постояльцев и другие неудобства. Кроме того, под видом хостелов и мини-отелей в жилых домах начали появляться общежития для трудовых мигрантов.

Законодательство и ГОСТы лишь вводили общие требования к хостелам (в области санитарных норм и допустимого уровня шума), не запрещая переоборудование под них жилья. Поводом для ужесточения законодательства стала подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года. В марте 2015 года межведомственная рабочая группа провела проверку хостелов и мини-гостиниц в центре Москвы. Тогда в них было выявлено около 460 постояльцев без регистрации. Лишь 17 хостелов располагались в нежилых помещениях жилых домов, а более 100 хостелов оказались переоборудованными квартирами.

Статистика

По последним данным Росстата на конец 2017 года, в России действовало 1 406 хостелов, в которых имелось 105 тыс. мест или около 10% от всех мест в гостиницах и аналогичных средствах размещения в стране. При этом достоверной статистики о количестве мини-отелей в России не имеется.

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенного в начале 2019 года, 70% россиян считают, что хостелы в многоквартирных домах создают неудобства для жителей.

Законопроект, реакция

7 сентября 2015 года депутаты Госдумы РФ Галина Хованская ("Справедливая Россия"), Елена Николаева ("Единая Россия"), Александр Абалаков (КПРФ), Сергей Катасонов (ЛДПР) внесли в нижнюю палату законопроект о поправках в Жилищный кодекс РФ. Документ предусматривал расширение перечня запретов на использование жилых помещений - запрет на размещение в них гостиниц и оказание гостиничных услуг. В пояснительной записке к законопроекту они обозначили, что использование жилых помещений в качестве хостелов и мини-отелей нарушает права других жильцов и ухудшает криминогенную ситуацию. Впоследствии в число инициаторов законопроекта вошли еще более 10 депутатов от разных фракций.

Документ сразу вызвал неоднозначную реакцию. В ноябре 2015 года отрицательное заключение на него представила Общественная палата: в частности, было указано, что запрет хостелов и мини-гостиниц повлечет рост социальной напряженности в обществе, ухудшит развитие внутреннего и въездного туризма и, в целом, не поможет справиться с декларируемой проблемой.

Против законопроекта выступили также и владельцы хостелов. В частности, в Петербурге проходили митинги отельеров, которые утверждали, что на долю мини-отелей и хостелов в городе приходится около 40% всего гостиничного фонда, и запрет на их деятельность лишит работы около 20 тыс. петербуржцев. Также закон по умолчанию касался сдаваемых внаем на короткий срок квартир и частных домов, могли лишиться заработка жители курортных зон, которые размещали у себя туристов.

Рассмотрение законопроекта несколько раз откладывалось. 13 мая 2016 года он был принят в первом чтении и отправлен на доработку. В 2017-2018 годах правительством РФ и депутатами было предложено более десяти поправок. В частности, рекомендовалось разрешать мини-отели и хостелы в жилых домах при согласии других жильцов, создать механизмы надзора над подобными гостиничными учреждениям, повысить для них коммунальные платежи, ввести переходный период и условия, позволяющие владельцам помещений для хостелов зарегистрировать их как нежилое помещение. Спустя два с половиной года ко второму чтению законопроект решено было представить в жестком варианте без поправок - категорично запрещающим открытие гостиниц и хостелов в жилых помещениях. Было уточнено только, что он касается многоквартирных домов. В этом виде законопроект был принят во втором и третьем чтениях 5 и 6 марта 2019 года соответственно. Сделано это было вопреки возражениям бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова, врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и главы Минэкономразвития Максима Орешкина. Последний заявлял, что закон принесет убытки малому бизнесу в размере 4 млрд рублей.

12 марта комитет Совета Федерации не поддержал закон, сославшись на необходимость введения переходного периода для вступления его в силу.