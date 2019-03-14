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Задержанный почти на двое суток в Николаевске-на-Амуре самолет прибыл в Хабаровск

На борту находились 23 пассажира

ТАСС, 14 марта. Самолет Bombardier Dash 8 авиакомпании "Аврора", который должен был вылететь из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск во вторник вечером, прибыл в аэропорт назначения в четверг вечером. Об этом сообщили ТАСС в справочной аэропорта.

Самолет не смог покинуть Николаевск-на-Амуре 12 марта, во время движения по взлетно-посадочной полосе в салоне сработал датчик задымления. Вылет перенесли на 13 марта, но в течение дня несколько раз откладывали, поскольку неполадки не были устранены.

"Вчера пассажиры так и не смогли улететь. Самолет вылетел сегодня утром из Николаевска-на-Амуре в 05:00 по местному времени (22:00 мск среды - прим. ТАСС), уже в Хабаровске", - сказал собеседник агентства.

На борту находились 23 пассажира.

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