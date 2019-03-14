Instagram сообщил о восстановлении работы своего сервиса после сбоя

ТАСС, 14 марта. Соцсеть Instagram восстановила работу сервиса после сбоя, который произошел в некоторых странах. Об этом представители ресурса сообщили в четверг на своей официальной странице в Twitter.

"Мы вернулись", - говорится в послании.

Сбои в работе соцсетей Facebook и Instagram начались во второй половине дня в среду в ряде стран мира. Это подтвердил сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. Больше всего на проблемы с Facebook жаловались пользователи в США, на Филиппинах, а также в Европе и Латинской Америке. Проблемы с Instagram в большей степени испытывали жители Восточного побережья США, а также Великобритании, Франции и Нидерландов.