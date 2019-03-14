Комитет Госдумы на следующей неделе примет решение по закону о хостелах

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Госдума получила от Совета Федерации постановление об отклонении закона о запрете организации хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов, профильный комитет по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству определится с дальнейшими шагами уже на следующей неделе. Об этом журналистам в четверг сообщила его глава Галина Хованская.

"Сейчас председатель Думы [Вячеслав Володин] расписал постановление, которое пришло с Совета Федерации в наш комитет, который должен обсудить и дать заключение о наших дальнейших действиях. Как вы знаете, в соответствии с нормативными документами [есть] три варианта: отклонить, принять в принятой редакции, и отклонить и создать согласительную комиссию", - сказала Хованская, напомнив, что именно последний вариант был предложен Совфедом.

Она добавила, что Совет Госдумы соберется в понедельник, 18 марта. "На нем только нам дадут поручение готовить проект постановления и заключение", - добавила она, уточнив, что комитет по жилищной политике готов собраться на следующей неделе.