Обнаруженного в московской квартире львенка привезли из области показать детям

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Львенка, которого обнаружили в квартире на Веерной улице в Москве, привез показать детям житель Подмосковья. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Днем из Московской области мужчина приехал в Москву на Веерную улицу, где живет его друг. Житель Подмосковья привез в клетке львенка показать детям своего знакомого. В обычное время животное содержится в подмосковном доме у своего хозяина", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на Веерной улице в квартире найден львенок. Соседи увидели, как зверя заносят в квартиру, испугались и вызвали полицию. Сотрудники органов внутренних дел выяснили, что у хозяина хищного животного есть все соответствующие документы.