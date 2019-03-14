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Папа Римский примет скрывшего факты педофилии в церкви французского кардинала

Закрытая встреча пройдет в Ватикане в понедельник утром

ТАСС, 14 марта. Папа Римский Франциск примет в понедельник утром архиепископа Лионского Филиппа Барбарена, приговоренного во Франции к шести месяцам условного заключения за сокрытие фактов педофилии в церкви и невмешательство. Об этом в четверг сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Лионскую епархию.

Как отмечает агентство, встреча будет закрытой.

В начале марта исправительный суд Лиона приговорил одного из влиятельнейших кардиналов страны, архиепископа Лионского Филиппа Барбарена к шести месяцам тюрьмы условно за сокрытие информации о случаях педофилии в церкви и невмешательство. После вынесения приговора Барбарен заявил о намерении просить отставки у Папы Римского Франциска.

Теги
Франциск (Папа Римский)ВатиканФранция
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