Папа Римский примет скрывшего факты педофилии в церкви французского кардинала

ТАСС, 14 марта. Папа Римский Франциск примет в понедельник утром архиепископа Лионского Филиппа Барбарена, приговоренного во Франции к шести месяцам условного заключения за сокрытие фактов педофилии в церкви и невмешательство. Об этом в четверг сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Лионскую епархию.

Как отмечает агентство, встреча будет закрытой.

В начале марта исправительный суд Лиона приговорил одного из влиятельнейших кардиналов страны, архиепископа Лионского Филиппа Барбарена к шести месяцам тюрьмы условно за сокрытие информации о случаях педофилии в церкви и невмешательство. После вынесения приговора Барбарен заявил о намерении просить отставки у Папы Римского Франциска.