Эксперт: необходимо приравнять нападение на врачей к нападению на полицейских

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Санкции за нападения на врачей скорой помощи нужно приравнять к тем, которые предусмотрены статьей Уголовного кодекса РФ о применении насилия в отношении представителей власти. Такое мнение в четверг высказал в беседе с ТАСС председатель Экспертного совета по безопасности и взаимодействию граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

"Необходимо принимать меры по защите сотрудников скорой помощи и других оперативных служб, находящихся при исполнении своих профессиональных обязанностей. Они регулярно сталкиваются с проявлениями агрессии и насилия, при этом фактически никакой серьезной защиты для них действующим законодательством не предусмотрено. Считаю необходимым вернуться к вопросу о введении уголовной ответственности за нападение на сотрудников скорой медицинской помощи", - сказал Цветков. Эксперт предложил применять к нарушителям санкции, аналогичные тем, которые предусмотрены статьей 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

По его мнению, только такая законодательная мера способна остановить недобропорядочных граждан, посягающих на жизнь тех, кто приезжает их спасать.

Ранее в четверг сообщалось, что на улице Дмитриевского в Москве пьяный мужчина напал с пневматическим пистолетом на бригаду врачей скорой, которую сам же и вызвал. Медики были вынуждены вызвать полицию.