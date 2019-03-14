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Мариани назвал агрессивной резолюцию ЕП с призывом к разрыву партнерства с Россией

Кроме того, политик осудил призывы к введению новых санкций в отношении Москвы

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Кандидат в Европарламент, президент Ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани высказал мнение, что резолюция Европарламента о разрыве стратегического партнерства с Россией является странной и в то же время агрессивной по отношению к России.

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"Мне кажется, резолюция эта достаточно странная, потому что Европарламент в нынешнем своем составе доживает буквально последние недели. И парадокс именно в том, что эта структура именно сейчас принимает подобные агрессивные резолюции", - заявил он в четверг на пресс-конференции в Крыму.

При этом Мариани осудил призывы к введению новых санкций по отношению к России. "Я знаю, что резолюция призывает к новым санкциям, но не знаю, как можно их продлить после того, как сменится состав парламента. Санкции сказываются и на Европейском союзе тоже. Продолжая политику санкций, мы занимаемся самострелом - сами себе стреляем в ногу", - добавил французский политик.

Мариани возглавляет в Крыму делегацию французских политиков, которая прибыла на полуостров в канун пятилетия "Крымской весны". Ее сопровождает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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