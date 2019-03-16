Делегация из Германии прибыла в Симферополь на празднование юбилея Крымской весны

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Делегация общественников из Германии прибыла в субботу в Международный аэропорт Симферополя. В Крыму делегаты познакомятся с жизнью региона, пообщаются с властями республики и общественностью, а также поучаствуют в праздновании юбилея Крымской весны в Симферополе, сообщил ТАСС председатель комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"В состав делегации, которая состоит из 10 человек, в основном входят общественники. Почти все приезжают к нам впервые, - сказал Гемпель. - В рамках нынешнего визита в Крым запланировано посещение Симферополя, Бахчисарая, Севастополя и Ялты".
Он уточнил, что в субботу немецкая делегация посетит мемориал на месте концлагеря в совхозе "Красный" в Симферополе, а также прогуляется по столице Крыма. В другие дни запланировано посещение Ханского дворца в Бахчисарае, Ливадийского дворца и новой крымско-татарской школы в Симферополе. Визит продлится до 19 марта.
Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.