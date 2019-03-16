Делегация из Германии прибыла в Симферополь на празднование юбилея Крымской весны

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Делегация общественников из Германии прибыла в субботу в Международный аэропорт Симферополя. В Крыму делегаты познакомятся с жизнью региона, пообщаются с властями республики и общественностью, а также поучаствуют в праздновании юбилея Крымской весны в Симферополе, сообщил ТАСС председатель комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"В состав делегации, которая состоит из 10 человек, в основном входят общественники. Почти все приезжают к нам впервые, - сказал Гемпель. - В рамках нынешнего визита в Крым запланировано посещение Симферополя, Бахчисарая, Севастополя и Ялты".