Французский политик предрек Крыму курортную славу Лазурного берега

"В 2015 году мы стали первой иностранной делегацией, которая побывала в Крыму. Сегодня мы приехали отдать дань уважения тем, кто имел смелость взять свою судьбу в свои руки. Именно это вы сделали пять лет назад. Мы видим, как Крым меняется", - сказал Мариани, выступая на демонстрации.

ЯЛТА /Республика Крым/, 16 марта. /ТАСС/. Делегация французских политиков во главе с президентом ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани в субботу приняла участие в торжествах в честь пятилетия Крымской весны в Ялте. Они прошлись по набережной, пообщались с простыми жителями и выступили на праздничном митинге, передает корреспондент ТАСС.

Глава французской делегации высоко оценил уровень экономического развития Крыма с момента его воссоединения с Россией. "Заметно невооруженным взглядом, что проводится очень много хороших изменений. Полуостров меняется прямо на глазах", - поделился он своими впечатлениями. "Так что остается отменить только санкции Запада, и Крым превратится в настоящий Лазурный берег", - уверен Мариани.

Сопровождающий делегацию глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что "предстоит сделать еще многое для развития полуострова". "Но навсегда останется чувство сопричастности тому, что мы участвовали в великом деле возвращения Крыма домой", - сказал он на митинге.

Депутат поблагодарил французских политиков за то, что "они ценой своих должностей и мандатов не побоялись рассказать миру правду о Крыме, о том, что здесь нет порабощенного населения, а люди счастливы, вернувшись домой". "Прошло пять лет с тех пор, как Крым и Севастополь вернулись в родную гавань, в состав России. Мы сегодня отмечаем первый юбилей этого великого события, которое изменило политическую карту мира", - заключил он.

Тьерри Мариани возглавляет делегацию французских политиков, которые принимают участие в торжествах по случаю пятилетия Крымской весны. Они уже побывали на полуострове в 2015 и 2016 годах, став здесь первыми иностранными гостями после воссоединения Крыма с Россией.